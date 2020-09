Wenn es um die Deutsche Einheit geht, stehen oft immer noch die Unterschiede im Vordergrund. Nach 30 Jahren Wiedervereinigung ist aber viel wichtiger: Was verbindet uns?

Am 3. Oktober 2020 feiert Deutschland zum 30. Mal den Tag der Deutschen Einheit. Das Denken in „Wir“ und „Ihr“ – in „West“ und „Ost“ – ist oft noch weit verbreitet. Vorurteile sind nur schwer aus dem Weg zu räumen. Menschen im Westen sind überhebliche Besserwessis, und die im Osten sind doch alle faul. Um zu zeigen, dass es nicht die Unterschiede sind, die uns ausmachen, sondern die Gemeinsamkeiten, haben wir euch gefragt: Was sind eure Ost-West Geschichten? Ob Liebesgeschichte, neue Heimat oder gute Freundschaften: Hörerinnen und Hörer aus SWR3Land haben uns ihre Geschichten erzählt.

Bröselnde Ossi-Vorurteile

Sandra und Thomas Liebscher, Stuttgart.

Sandra und Thomas aus Stuttgart kennen sich seit 10 Jahren. „Man muss jedes Jahr im Oktober schon mal andächtig darüber nachdenken: Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, gäbe es uns nicht als Paar.“ SWR3

„Schöne blaue Augen aber – der spricht ja Sächsisch“, das ist ihr erster Gedanke, als sich beide erstmals treffen. Zufällig, bei einem WM-Public-Viewing 2010. Heute tragen beide den gleichen Nachnamen und haben zwei Jungs. Henri ist ein, Hannes drei Jahre alt. Thomas kommt aus dem Erzgebirge zur Ausbildung nach Stuttgart und lernt schnell, was ein Breschtlingsgsälz-Weck ist. „Doch nicht alles ist so klar“, erzählt Sandra. „Nach unserer ersten Joggingrunde war ich so sauer. Ich dachte, er wartet auf mich um die Ecke“. Er hat gewartet. Aber zu Hause. Ein sprachliches Missverständnis – das sie überwunden haben. Wie auch Sandras latent vorhandenes Vorurteil vom „faulen Standard-Ossi“. Das bröselt beim ersten Besuch im Erzgebirge. „Sie waren so dermaßen fleißig.“ Dass ihr die Schwiegermutter eine To-do-Liste für die Hausarbeit vorlegt – daran hat sie sich gewöhnt. Hinfahren, miteinander reden, das helfe, sagt Thomas

Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, dann gäbe es uns zwei nicht als Paar und uns vier nicht als Famile. Sandra Liebscher

Blinddate mit dem Osten

Dietrich Feist, Jena.

Von „wo bin ich hier reingeraten?“ zu „hier bleibe ich“: Dietrich Feist zog von Heidelberg nach Jena und entdeckt die Gemeinsamkeiten zu seiner Heimatstadt. SWR3

Er sagt sofort zu. Ein eigenes Team in einem der führenden Institute weltweit? Das muss er machen. Zu diesem Zeitpunkt kennt Klimaforscher Dietrich Feist nur seinen Arbeitsplatz und den Bahnhof Jena West. „Der war damals nicht saniert, alles Sand und Kies, wo bin ich hier reingeraten“, sagt er damals. Es ist ein Blinddate mit der Stadt, mit dem Osten. Langsam erkennt er Parallelen zu seiner Heimat Heidelberg. Sogar dieselbe Postleitzahl hatten die beiden Städte vor der Wende. Auch für die Menschen wächst das Verständnis. Er spürt keine Vorbehalte gegen sich als Wessi.

Das sind Kollegen oder Nachbarn und irgendwann Freunde. Dietrich Feist

Er spürt die Urangst der Menschen, noch mal alles zu verlieren. Und: Er spürt in der Stadt eine starke Front gegen Rechts. „Wenn das anders wäre, wäre ich auch nicht mehr hier.“ Nur fünf Jahre wollten er und seine Familie bleiben. Heute sind es 14. Es gibt noch keine Umzugspläne.

12 Menschen, 12 Trips: Die Ost-West-Reisegruppe

Iris und Uli Hochhausen, Frechen.

„Wir sind die Ost-West-Gruppe – und somit die deutsche Einheit“, sagt Iris. SWR3

„Das kann jetzt nicht zu Ende sein”, sagt Iris Hochhausen aus Frechen. Es beginnt auf einer USA-Rundreise. Auf einem Westernabend lernen sie und Mann Uli weitere Paare kennen. Insgesamt zwölf Leute. Sechs aus Ostdeutschland, sechs aus dem Westen. Howdy. Nach spätestens zwölf Bier sind alle Vorurteile überwunden. Zwölf Jahre ist das her. Seitdem trifft sich die Reisegruppe jedes Jahr. Schön abwechselnd in Ost und West.

Am Tag der Deutschen Einheit beglückwünschen wir uns immer. Iris

„Schafft den 03. Oktober ab!“ – Die Vermittlerin

Katja Hirth, Stuttgart.

Eigentlich wollte sie nach der Ausbildung wieder zurück nach Frankenberg – heute lebt Katja immer noch in Stuttgart. SWR3

„Nach der Ausbildung gehe ich zurück, es sind nur 3 Jahre.“ Katja Hirth ist sich sicher. Sie hat gerade eine Ausbildung in Pforzheim angefangen. Zur Automobilkauffrau. Ihr Chef bittet sie, sich ihren Dialekt abzutrainieren. Sonst würde sie in Baden-Württemberg keine Autos verkaufen. Das Heimweh, zurück nach Frankenberg in Sachsen, ist groß. Sie muss viel erklären. Ob es auch im Osten schneit, will ein Klassenkamerad ernsthaft wissen. Sie lernt Stuttgart kennen und lieben – die neue Heimat.

Der 3. Oktober sollte aus ihrer Sicht abgeschafft werden. Dass man merkt, dass es einfach ein Deutschland ist und fertig. Katja Hirth