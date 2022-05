Wer jetzt noch nicht seinen Sommerurlaub gebucht hat, sollte vor allem eines tun: sich beeilen. Die Preise sind 2022 hoch, es gibt aber noch die Chance auf ein Schnäppchen.

Gibt es tatsächlich den einen Tag oder die eine Uhrzeit, zu der ich bei der Urlaubsbuchung deutlich günstiger wegkomme? Tamara Land von der SWR-Wirtschaftsredaktion sagt: Nein.

Es gibt zwar immer wieder Studien, wann es angeblich am besten ist einen Flug oder ein Hotel zu buchen, aber da kommt bei jeder Studie was anderes raus und teilweise widersprechen sich die Aussagen.

Einen Tipp hat die Urlaubsexpertin aber: Bei Onlinebuchungen immer wieder die Cookies zu löschen. Denn: Wer immer wieder dieselbe Seite aufruft könne vielleicht den Anbieter auf das Interesse aufmerksam machen – und dann könnte vielleicht der Preis steigen. Also: Cookies löschen ist beim Thema Sparen bei der Urlaubsbuchung wichtiger, als auf den Tag der Buchung zu achten.

Brückentage 2022 – so kommst du an mehr Urlaub

Wer früh gebucht hat, der ist in diesem Jahr klar im Vorteil. Trotzdem gibt es noch ein paar Urlaubsziele am Meer, die günstiger sein können, als andere. „Gerade, wenn man an Ferienzeiten gebunden ist – da ist es jetzt nicht ganz einfach, noch einen Schnapper zu machen, aber es ist auch nicht unmöglich“ , sagt Tamara Land aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Sie rät: Die Türkei könnte ein mögliches Ziel für Familien sein. Hier gebe es noch vergleichsweise günstige Angebote. Ein Grund ist wahrscheinlich auch der Krieg in der Ukraine, viele russische Touristen reisen nicht in die Türkei, was Einfluss auf die Nachfrage und die verfügbaren Buchungen für das Urlaubsland hat. Russland sei bisher die wichtigste Zielgruppe für die Türkei gewesen, so Land.

Ich habe mal geschaut – für die baden-württembergischen Sommerferien: Zwei Wochen Alanya für eine vierköpfige Familie kriegt man da noch für unter 2.000 Euro – also das ist schon echt recht günstig.

Ein weiteres mögliches Ziel: Ägypten. Auch hier könnte es wegen ausbleibender russischen Touristen noch freie Zimmer geben. „Aber so ganz günstig wird der Urlaub aber wahrscheinlich trotzdem nicht. Einfach weil alle unter den steigenden Energiepreisen leiden und sich dadurch alles verteuert – angefangen beim Kerosin, übers Kochen bis zum beheizten Pool. Flugreisen werden einfach teurer.“

Wem diese hohen Preise zu viel sind, der muss natürlich nicht auf Urlaub verzichten – Urlaub im eigenen Land kann deutlich günstiger sein. Eine Möglichkeit zu sparen ist das so genannte 9-Euro-Ticket. Hier geht es zu den Infos.

Ob der Geldbeutel mit einem All-Inclusive Urlaub weniger leidet kann man so nicht pauschal sagen, erklärt Land. Ein Vorteil: Die Kostenkontrolle.

Der Riesenvorteil von All-Inclusive ist ja: Ich weiß vor dem Urlaub ganz genau, was der Urlaub kostet. Bei All-Inclusive sind neben den Hauptmahlzeiten ja meistens noch Snacks und Getränke mit drin. Das heißt, es gibt am Ende des Urlaubs keine böse Überraschung.

Aber: All-Inclusive kostet mehr und das lohne sich nicht in jedem Land, so die Urlaubsexpertin. In der Türkei beispielsweise habe die türkische Lira sehr stark an Wert verloren. Da der Euro aktuell mehr wert sei, können sich deutsche Touristen in der Türkei viel leisten, erklärt Land. „Da braucht man dann nicht unbedingt All-Inclusive.“

Wer nicht ganz so viel für den Sommerurlaub ausgeben kann oder möchte, für den könnte das 9-Euro-Ticket eine preiswerte Alternative sein. Es gilt voraussichtlich ab dem 1. Juni für drei Monate. In dieser Zeit können alle für neun Euro mit den Regionalzügen durch ganz Deutschland fahren. Wie das funktioniert, wo das Ticket gekauft werden kann und welche Ziele ihr gut damit erreichen könnt, lest ihr hier:

Also: Wer jetzt noch nicht gebucht hat, hat es nicht ganz einfach, noch günstig an Sommerurlaub zu kommen. Wer trotzdem eine Reise plant, kann versuchen an verschiedenen Punkten zu sparen – zum Beispiel beim Thema Mietwagen. Denn die sind extrem teuer geworden.

Laut dem Vergleichsportal Check24 kosten Mietwagen im Sommer im Schnitt 80 Prozent mehr als vor Corona.

Besonders auf Mallorca sollen die Preise für Mietwagen explodiert sein, so Land. Sie rät: Sich nach Alternativen umschauen und zum Beispiel für Ausflüge nach Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. „Eine weitere Alternative könnten auch Leihfahrräder sein. Das spart Geld und ist ja auch noch gesünder als Autofahren.“

