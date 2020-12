„Zu schlau fürs Fernsehen? Zu dumm für Bücher?“ Dann sind die Videos von Philipp Walulis das Richtige! Wieso er nach dem ersten Videodreh eine Augenklappe tragen musste, erzählt er SWR3-Moderator Sebastian Müller.

Jeden Donnerstag kommt ein neues Video

Aus Walulis-gelb und SWR3-rot wird Walulis Story-orange. Wir sagen hallo und freuen uns auf neue Videos: Jeden Donnerstag!

Folge 12

Wie Nazis Querdenken steuern

Wie groß ist der Einfluss von Nazis auf die Protestbewegung Querdenken? Der Verfassungsschutz zögert noch - aber unsere Story schaut genau hin, wie weit der Einfluss von Rechtsextremen bei den Querdenkern reicht. Spoiler: bis ganz nach oben.Wie die Köpfe der Bewegung teils offen mit bekannten Rechten sympathisieren. Und mit welchen perfiden Taktiken sie die vielen arglosen Mitdemonstranten einlullen und aufstacheln.

Folge 11

Warum der Gender-Zoff immer radikaler wird

Gegenderte Sprache - Die Debatte darum ist und bleibt in den Medien ein Riesenthema. Auch die Öffentlich-Rechtlichen stecken mittendrin: Das ZDF gendert und kriegt bei Hart aber fair auf die Fresse. Wer regt sich da so fürchterlich auf? Warum springen Medien so drauf an? Und welche Rollen spielen sie in einem immer aggressiver werdenden Konflikt. Das ist unsere Story.

Folge 10

Die geheime PR-Einheit, die Scheuer ständig retten muss

Andreas Scheuer lässt viel von sich reden. Nach dem Debakel um die PKW-Maut sitzt der Skandal-Minister jetzt vor einem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Da kamen unter anderem Mails ans Licht, die zeigen, wie Scheuer und sein PR-Team mit kritischer Presse umgehen. Was dahinter steckt und warum die Methoden aus Scheuers “Neuigkeitenzimmer” gefährlich sein können – jetzt.

Folge 9

Warum Red Bull plötzlich Schwachsinn verbreitet

Red-Bull macht Fernsehen! Heisst Servus TV und ist nicht ganz so süß: Die mischen im zweiten Lockdown einen Cocktail aus Corona-Leugnern, Skeptikern und Fake News. Und verantwortlich ist dafür im Prinzip ein einziger Mann: Gründer und Konzernchef Dietrich Mateschitz. Was der Bullen-Boss mit seinem Medienimperium vorhat, warum er regiert wie ein Adeliger und wie es so ist, für so einen Typen zu arbeiten? Das ist unsere Story!

Folge 8

Wie Konzerne mit hipper Werbung auf die Schnauze fliegen

In der Werbung geht es mehr und mehr um Vielfalt, soziale Verantwortung und eine klare Haltung. Nike hat damit seit Jahren großen Erfolg. Deutsche Firmen versuchen den Trend zu kopieren. Wir zeigen euch warum sich Unternehmen jetzt immer häufiger in soziale Bewegungen einmischen und warum sie riskieren, damit immer wieder auf die Schnauze zu fliegen.

Folge 7

Die geheimen CDU-Tricks hinter Amthors Rettung

Philipp Amthor! Der war doch schon weg vom Fenster? Als der Spiegel enthüllte, dass der CDU-Jungstar den politischen Türöffner für ein New Yorker Start-up spielte und dafür mit Aktienoptionen und Vorstandsposten „entlohnt“ wurde, war der Aufschrei riesig. Inzwischen ist der Fall – rein juristisch gesehen – abgeschlossen. Und aus dem Aufschrei ist über die Sommerpause hinweg ein Hintergrundrauschen geworden. Respekt! Wie haben er und die CDU das erreicht? Wir erklären die Finessen der CDU-Strategie, die erst jetzt ihre volle Wirkung entfaltet.

Folge 6

Wie sich Clans in unsere Köpfe gaunern

Vor Clans gibt es in Deutschlands Medien kaum Entkommen. Reißerische Berichte zeigen, wie Oberhäupter von kriminellen Großfamilien ihr Gesicht verlieren. Bushido streitet sich mit Arafat Abou-Chaker vor Gericht. Und die Fußball-Nationalmannschaft binged die Gangsta-Serie 4 Blocks. Die Faszination an Clans ist riesig. Wir zeigen euch, was dahintersteckt.

Folge 5

Ikea hasst dich, wie du bist

Ikea startet die Attacke auf unser Gewissen. Nachhaltigkeit ist jetzt der große Unternehmenswert. Ikea will die Welt retten. Und wir sollen alle mitmachen. Wie aufdringlich der Möbel-Gigant dabei agiert und so unseren Alltag verändern will, das zeigen wir in unserer heutigen Story.

Folge 4

Das dreckige Imperium hinter deinem Bier

Bier-Krise in Deutschland! Noch nie haben deutsche Brauer so wenig verkauft wie während Corona. Und schon davor war die Lage enorm angespannt. Denn im Hintergrund des deutschen Bier-Markts haben sich zwei Konzern-Giganten festgebissen, die ein wahres Bier-Imperium hochgezogen haben. Davon betroffen sind auch höchst wahrscheinlich Marken in deinem Kühlschrank. Was das für ein dreckiges Geschäft rund ums deutsche Bier geworden ist, zeigen wir euch heute.

Folge 3

Comedy Cancel Culture: Warum Comedy-Helden jetzt gelöscht werden sollen

Die Comedy-Helden unserer Kindheit und Jugend stehen am Social-Media-Pranger. Von Michael Bully Herbig bis Otto Waalkes. Grund: In früheren Sketchen haben sie Minderheiten klischeehaft bis verletzend dargestellt. In den USA werden deswegen nun schon ganze Scrubs-Folgen gelöscht. Worüber können wir noch lachen? Wir zeigen, wie wir damit umgehen können. Und außerdem: Das Witzigste der Woche im Schnelldurchlauf. Mit Philipp Walulis.

Folge 2

Mercedes und die Auto-Influencer

Mercedes: fährt dein Opa und dein Lieblingsrapper. Die Marke spricht mittlerweile nicht mehr nur beige Rentner an, sondern will auch bei den jungen Leuten relevant sein. Wie das geht? Mit einem wilden Mix an Influencern. Wie Mercedes diese unterschiedlichen Zielgruppen unter einen Hut bekommt und warum das ganz schön riskant ist – jetzt.

Folge 1

Pro7 greift nach der Kontrolle über dein Datingleben

Dating-Apps gibt’s mittlerweile wie Sand am Meer. Dank Corona bekommen die momentan ziemlich viel Zulauf. Was viele nicht wissen: Bei immer mehr Dating-Portalen hat ProSieben seine Finger im Spiel. Wie sie dadurch zum versteckten Marktführer geworden sind und wie sie Singles bei der Suche nach der großen Liebe abziehen, hat Walulis für euch recherchiert.

Darum geht es in Walulis Story

Walulis Story ist das Filet-Stück im Online-Hack. Jede Woche ein Thema, das euch betrifft, journalistisch tiefenrecherchiert, klar erklärt und sogar ein bisschen lustig. Egal ob Bier, IKEA oder Netflix: Es steckt immer mehr dahinter, als ihr denkt. Danach habt ihr eine Meinung. Nämlich eure.

Jetzt ist YouTuber Walulis mit einem neuen Format bei SWR3!

Beim Videodreh verletzt: Nach dem ersten Video hat Walulis eine Augenklappe getragen

Ich habe mich mit größtem Einsatz einem Rosensturm ausgesetzt und hab danach festgestellt: Mit dem Zweiten sieht man gar nichts. Wer einen öffentlich- rechtlichen Moderator mit richtigen Schmerzen sehen will, der schaut das Video! Philipp Walulis in SWR3

Wer ist Philipp Walulis?

Der YouTube Account Walulis Story hat 445.000 Follower und gehört jetzt zu SWR3. Philipp Walulis ist 1980 in Starnberg geboren und startete nach Stationen bei verschiedenen TV- und Radioformaten 2011 seine Sendung Walulis sieht fern. Daraus entwickelten sich mehrere satirische YouTube-Formate.

Philipp Walulis ist Grimmepreis- und Teilzeitbartträger. Er beschäftigt sich mit aktuellen Themen, ohne den Zeigefinger zu erheben und hat keine vorgekaute Meinung. Walulis Story ist Teil von Walulis Woche.

Wochenaktuelle Latenight-Satire in der ARD Mediathek und im SWR Fernsehen

Walulis Woche stellt sich ab 24.9. jeden Donnerstag in der ARD-Mediathek dem Wahnsinn der Woche: Internet Hypes, die perfiden Methoden von Konzerngiganten oder der allerneueste Sendemüll im TV. Kein Thema ist tabu. Solang es lustig ist. Denn: Wir bringen das „Fun“ zurück in Fakten.

Zu schlau fürs Fernsehen? Zu dumm für Bücher? Dann ist Walulis Woche die ideale Sendung für dich! Produzent Klaus Kranewitter

Walulis Woche richtet sich an alle, die irgendwo zwischen Willi will’s wissen und dem Sommerfest der Volksmusik hängen – und deren Lebensstil sich nicht an feste Sendezeiten anpassen will. Aber warum sollte man keine Zeit haben, sonntags um 23.20 Uhr das SWR Fernsehen einzuschalten?