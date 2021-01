Es gibt unzählige Versicherungen auf dem Markt, da ist es für viele schwer zu entscheiden, welche davon sinnvoll und welche unnötig sind. So könnt ihr euch absichern, ohne zu viel Geld für Versicherungen auszugeben.

Man kann sich gegen alles Mögliche versichern – aber das Wichtigste ist, die Risiken zu minimieren, sich selbst oder seine Angehörigen finanziell zu ruinieren. Und das kann schneller gehen, als manchem lieb ist. Zum Beispiel, wenn man andere in Gefahr bringt oder ihr Eigentum kaputt macht.

Wenn du anderen einen Schaden zufügst, haftest du dafür – und zwar in unbegrenzter Höhe. Fällt nur eine Vase herunter oder kippst du Rotwein auf einen Teppich, mag das keine große Sache sein, beides zu ersetzen.

Aber was, wenn du unachtsam auf die Straße läufst und einen Unfall mit Schwerverletzten verursachst? Wenn du eine Zigarette in der Wohnung einer Freundin glimmen lässt und sie brennt ab? Oder du verlierst den Firmen-Generalschlüssel und die gesamte Schließanlage muss getauscht werden? Solche Fälle können in die Zehntausende oder gar in die Millionen gehen und einen Menschen finanziell ruinieren – es sei denn, er hat eine private Haftpflichtversicherung. Diese Versicherung ist existentiell wichtig. Partner und Familien können sich zusammen versichern.

Übrigens: Bei Schäden im Verkehr greift die Kfz-Haftpflichtversicherung. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben. Voll- oder Teilkaskoversicherungen sind dagegen freiwillig.

Junge und gesunde Menschen rechnen nicht damit, dass ihnen etwas passieren könnte. Aber Unfälle und schwere Krankheiten können jeden treffen und die Folgen können so weit gehen, dass du über Monate oder sogar überhaupt nicht mehr in deinem bisherigen Beruf arbeiten kannst.

Das Risiko dafür wird allgemein unterschätzt. Viele Menschen sind kaum oder gar nicht abgesichert und setzen stattdessen auf die gesetzliche Erwerbsminderungsrente über die Rentenversicherung. Was viele aber nicht wissen: Diese liegt durchschnittlich unter dem Satz für die Grundsicherung, das sind für einen Erwachsenen um die 400 Euro monatlich.

Eine solche Versicherung sollte man möglichst früh abschließen – wenn man jung und gesund ist. Hier empfiehlt es sich auch, über einen Versicherungsmakler zu gehen, der anonymisierte Voranfragen stellen kann. So verhindert man, dass eine Ablehnung in einer Datenbank gespeichert wird, auf die auch andere Versicherer Zugriff haben. Wer durch Vorerkrankungen keinen Versicherungsschutz bekommt, kann über Alternativen nachdenken – darunter zum Beispiel eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, eine Multi-Risk- oder Dread-Disease-Versicherung gegen schwere Krankheiten.

Wer eine Familie gründet, sollte sich außerdem Gedanken darüber machen, was passiert, sollte einem der Partner etwas zustoßen. Oft gibt es einen Hauptverdiener, oder beide Partner tragen einen erheblichen Teil zum Familieneinkommen bei. Da kann der Tod eines Elternteils oder Partners – neben dem emotionalen Leid – auch für große finanzielle Probleme sorgen. Ist nicht genug Geld auf dem Sparkonto, um das fehlende Einkommen auszugleichen und sind auch keine Renten zu erwarten, ist eine Risiko-Lebensversicherung empfehlenswert.

Versicherungsvertreter verkaufen ihren Kunden stattdessen gern Kapital-Lebensversicherungen, die zusätzlich als Geldanlage dienen sollen. Dafür bekommen sie höhere Provisionen, für den Kunden lohnt es sich in der Regel aber nicht. Er sollte sein Geld lieber in andere Geldanlagen stecken.

Im Lauf eines Lebens sammeln Menschen einiges an Hausrat an – wie viel dieser wert ist, wird oft unterschätzt. Möbel, elektronische Geräte und Schmuck oder vielleicht eine seltene Star-Wars-Figurensammlung können einige zehntausend Euro wert sein.

Bei einem Brand oder einem Wasserschaden würde die Hausratversicherung den Schaden und auch Folgekosten ersetzen – zum Beispiel für Aufräumarbeiten und Reparaturen oder die vorübergehende Unterbringung in einem Hotel.

Wer sich für eine Hausratversicherung entscheidet, kann zusätzlich eine Elementarschadenversicherung abschließen. Dann werden auch Schäden durch Naturereignisse wie Überschwemmungen, einem Erdrutsch oder Schneedruck übernommen.

Ein Versicherungsprodukt, das oft von Vertretern und Versicherern angepriesen wird, ist die private Unfallversicherung. Es klingt schließlich gut, bei einem Unfall abgesichert zu sein. Experten raten Arbeitnehmern in der Regel eher davon ab. Denn im Job und auf dem Weg von und zur Arbeit sind sie ohnehin über den Arbeitgeber abgesichert. Eine Versicherung würde in der Freizeit greifen, teils kommen aber auch andere, günstigere Versicherungen für gewisse Risiken in Frage – wie etwa eine Krankentagegeldversicherung.

Für Hausfrauen und -männer, für Selbständige und Menschen mit sehr hohem Unfallrisiko kann eine private Unfallversicherung dagegen sinnvoll sein.

Bei Streit im Notfall vor Gericht ziehen können: Das erhoffen sich manche von einer Rechtsschutzversicherung. Allerdings trägt sie nicht in allen Fällen auch die Kosten für einen Rechtsstreit: Geht es um den Hausbau, ein Erbe oder eine Scheidung, zahlen viele Versicherer nicht. Außerdem darf der rechtliche Ärger beim Abschluss der Versicherung noch nicht bestehen oder absehbar sein. Denn meist gelten Wartezeiten von mehreren Monaten, bevor der Kunde seine Versicherung in Anspruch nehmen kann.

Sind die Bedingungen erfüllt, zahlen Versicherer etwa Anwalts- und Gerichtskosten sowie Honorare von Gutachtern bis zur vereinbarten Versicherungssumme. 300.000 Euro oder mehr wären hier nach Angaben von Experten empfehlenswert. Verbraucherschützer raten allerdings dazu, Risiken für Gerichtsverfahren nicht pauschal, sondern nach Bedarf abzusichern. Berufspendler könnten etwa eine Rechtsschutzversicherung speziell für Verkehrsrechtsstreitigkeiten abschließen. Bei beruflichem Streit bekommen Mitglieder in Berufsverbänden oder Gewerkschaften oft auch rechtliche Unterstützung über diese Organisationen.

Eine Auslandskrankenversicherung ist für alle sinnvoll, die gern reisen. Bei Zahnzusatzversicherungen oder der Chefarztbehandlung im Krankenhaus muss jeder selbst wissen, ob eine Versicherung für ihn oder sie nötig ist. Wichtig zu wissen ist, dass bei vielen dieser Versicherungen Fragen zur Gesundheit beantwortet werden müssen. Wer hier falsche Angaben macht, riskiert seinen Versicherungsschutz. Und manches Risiko lässt sich auch anders abfangen: Wer etwa Wert auf ein Einzelzimmer im Krankenhaus legt, könnte auch überlegen, den Aufpreis dafür aus eigener Tasche zu zahlen – anstatt regelmäßiger Versicherungsbeiträge.

Für Selbständige und Menschen, die überdurchschnittlich viel Geld verdienen, kann es eine Krankentagegeldversicherung ausgleichen, wenn über längere Zeit kein oder deutlich weniger Geld reinkommt.