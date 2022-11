Ihr wollt als Familie auf die Piste gehen, ausspannen und euch verwöhnen lassen? SWR3 verlost acht Urlaube im Tiroler Zillertal. Jetzt schon anmelden und von 21.11. bis 25.11. im Radio gewinnen.

Hier ins Formular eintragen und mit etwas Glück einen Kurzurlaub in Tirol gewinnen.

Hinweis Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist die Tirol Werbung GmbH. Mehr Informationen gibt's in den Teilnahmebedingungen unten. Wintergaudi in Tirol Zillertaltourismus/Christoph Johann

Im gemütlichen Hotel entspannen, die verschneite Landschaft genießen, rodeln, Ski fahren und auf dem Snowboard die Pisten erobern: Wer sich im Formular unten anmeldet, hat die Chance auf einen Winterurlaub mit der Familie in Tirol. Ihr wollt wissen, was euch da so erwartet? Klickt euch am besten direkt durch die Bildergallery und stellt euch vor, dass ihr da vielleicht bald sein könntet.

Ab sofort könnt ihr euch ins Anmeldeformular eintragen. Von 21.11. bis 25.11. hört ihr in der SWR3 Morningshow gegen 7:10 Uhr drei neue Begriffe im typischen Tiroler Dialekt. Entschlüsselt ihr zwei, habt ihr gewonnen. Mit ein bisschen Glück seid ihr dabei und sichert euch einen Kurzurlaub.

Warum wollt ihr unbedingt nach Tirol reisen? Wie viele Personen verreisen? (max. 2 Erwachsene, max. 2 Kinder) Vorname Nachname PLZ Wohnort E-Mail Handy- bzw. Telefonnummer Geburtsdatum Zum Beispiel: 31 3 1980 Tag Monat Jahr Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. Zum SWR3-Newsletter anmelden Teilnehmen

Der Tiroler Dialekt ist nicht immer leicht zu verstehen, deswegen erklärt Tirolerin Diana euch hier, welche Bedeutungen sich hinter so manchen geheimnisvollen Begriffen verstecken. Wer sich gut Vokabeln merken kann, hat bessere Chancen, sich im Radio einen Winterurlaub für die Familie zu erspielen.