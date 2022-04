Der Frühling bringt auch wieder die Zecken auf den Tisch oder besser an unseren Körper. Weitere Zeckenarten sind zudem dazugekommen. Wie wir uns davor schützen können und wie ihr sie entfernen könnt, erfahrt ihr hier.

Neue Zeckenarten im Süden von Deutschland

Aufgrund von milderen Temperaturen verbreiten sich in Deutschland neue Zeckenarten wie die beiden Arten Hyalomma marginatum und Hyalomma rufipes. Obwohl die Forschung davon ausgeht, dass diese Arten eher Tiere bevorzugen, sind Menschen nicht per se davor geschützt.

Diese neuen Zeckenarten lauern auf uns

Wer viel in der Natur unterwegs ist – egal, ob im Park, im eigenen Garten oder mit dem Hund im Wald – sollte folgende Hinweise beachten:



Bei Spaziergängen oder Wanderungen helle Kleidung tragen, auf der man Zecken gut sieht und feste Schuhe tragen. Nach einem Spaziergang im Freien aufmerksam den Körper absuchen: Krabbelt da irgendwo eine Zecke? Hat sie sich schon festgebissen? Zecken verstecken sich gerne in Hautfalten und können leicht übersehen werden – deshalb: genau hinschauen! Wer von einer Zecke gebissen wurde, sollte sie möglichst schnell entfernen.

Wenn man eine Zecke entdeckt, kann man sie dank Zeckenkarte oder -zange gut selbst entfernen. Weitere Tipps und was ihr dabei beachten solltet, haben wir hier für euch übersichtlich zusammengefasst.

Warum Zecken entfernen?

Da die meisten Krankheitserreger erst nach einer gewissen Zeit an uns übertragen werden, ist es wichtig, die Zecke so schnell wie möglich zu entfernen. Fünf Tipps, was ihr dabei beachten solltet, haben wir für euch hier kurz zusammengefasst:

Man kann die Zecke sorgfältig selbst entfernen – am besten mit einer Zeckenzange oder einem ähnlichen Gerät. Dabei solltet ihr die Zecke am Kopf anfassen und vorsichtig herausziehen. Auf keinen Fall am Körper quetschen – darin sind die gefährlichen Krankheitserreger! Eine Bildanleitung vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gibt es hier. Oder aber man geht gleich zum Arzt und lässt sie dort professionell entfernen. Das ist die Nummer Sicher. Bei Rötungen und einem Hof, der sich um den Biss herum bildet, immer den Arzt aufsuchen. Zecke ins Labor bringen, damit sie auf die Erreger untersucht werden kann. Was tun, wenn der Kopf drin bleibt? Sollte man die Zecke nicht ganz entfernen können, ist es ratsam, den Arzt aufzusuchen.

Zecken richtig entfernen

Kinder bringen Zecken, aber auch andere ungeliebte Tiere mit nach Hause. Der Podcast Chaos² von und mit Anneta Politi und Monja Kartusch hat sich mit diesem Thema bereits befasst. Hier könnt ihr euch die Folge noch einmal anhören:

Chaos² – der Mama-Podcast 10.8.2021 Zecken, Läuse, Milben Dauer 27:56 min

Gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) gibt es Impfungen, die gerade in den Risikogebieten für jeden empfohlen werden. Gegen die zweite wichtige, durch Zecken übertragene Krankheit Borreliose, gibt es zwar keine Impfung. Sie lässt sich aber gut mit Antibiotika behandeln.

Ab wann sollte man sich impfen lassen?

Die STIKO (Ständige Impfkommission) empfiehlt eine Impfung vor allem den Menschen, die im Risikogebiet leben. Darunter fällt vor allem der Süden von Deutschland. Mittlerweile breiten sich die Risikogebiete jedoch aus, sodass auch Mitteldeutschland davon betroffen ist.

Neue Zecken-Risikogebiete in Deutschland

Wann sollte eine Auffrischungsimpfung erfolgen?

Laut RKI (Robert-Koch-Institut) ist „der Impfschutz auch 5-10 Jahre nach erfolgter Grundimmunisierung und lediglich einer erhaltenen Auffrischimpfung insbesondere bei Erwachsenen <50 Jahren immer noch gut bis sehr gut“ .

Ab wann sollte man Babys oder Kinder gegen Zeckenkrankheiten impfen?

Frühestens im Alter von 12 Monaten kann man Babys gegen FSME impfen lassen. Allerdings sollte man bei Fragen in erster Linie den Kinderarzt kontaktieren, um mögliche Fieberreaktionen zu vermeiden, die bei Kindern unter drei Jahren in 15 Prozent der Fälle auftaucht.