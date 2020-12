Glasperlenspiel, Parallel, Sebastian Lehmann, Anne Vogd und Nikita Miller waren live beim exklusiven SWR3-Event: #Zusammenhalten für die Kultur dabei!

Die Kultur steckt in der Krise

Unter dem Motto #ZUSAMMENHALTEN für die Kultur startete der SWR am 17./18. Oktober zum zweiten Mal einen Schwerpunkt als Zeichen der Solidarität für die Kulturbranche.

Zusammenhalten für die Kultur - Die Radioshow 17.10.2020 Zusammenhalten für die Kultur - Die Radioshow Dauer 47:36 min

Konzerte im Videospielen und Virtual Reality

Wir haben schon mal über die „Kultur in der Krise“ berichtet. Jetzt ging es in die zweite Runde. Das Highlight dabei war die Livesendung mit prominenten Gästen. Unter anderem waren auch das Elektropop-Duo Glasperlenspiel und das Duo Parallel mit dabei. Comedygäste waren Anne Vogd, Sebastian Lehmann und Nikita Miller.

Comedy und Live-Musik

SWR3-Moderator Constantin Zöller sprach mit diesen Künstlerinnen und Künstlern über ihre schwierige Situation in Corona-Zeiten und die Entwicklungen der vergangenen Monate in der Kulturbranche. Es ging um Sorgen und Ängste sowie Wünsche und Botschaften an die Politik, aber auch an die Fans mit Blick in die Zukunft. Außerdem gab es Liveauftritte und Unplugged Sessions.

Stars über die Corona-Zeit

Wie blicken eigentlich Künstler wie Sebastian Lehmann, Glasperlenspiel und Anne Vogd die vergangenen sechs Monate zurück und vor allem, wie schauen sie in ihre Zukunft?

Also jetzt habe ich wirklich JEDE Serie im Internet angeguckt. Ich habe auch sehr viele Bücher gelesen und auch die Wohnung geputzt – so sauber war es wirklich noch nie. Selbst meine Mutter ist sehr stolz auf mich. Deswegen ist es gut, wenn es jetzt wieder los geht und ich ein paar Auftritte habe. Sebastian Lehman, Comedian