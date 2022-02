Für Michael aus Villingen-Schwenningen war die Nachricht ein Schock: Russland greift die Ukraine an. Kurzerhand fährt er los, um seine Freundin und ihre Tochter zu holen. SWR3 begleitet ihn auf seiner Reise.

Seine Freundin und ihre dreijährige Tochter leben in der Stadt Odessa am Schwarzen Meer, im Süden der Ukraine. Er meldet sich bei SWR3 – die Verzweiflung ist ihm anzuhören, ihm versagt immer wieder fast die Stimme:

Ich bin jetzt von Villingen auf dem Weg nach Moldawien [...] und hol' meine Freundin.

Furcht vor Ukraine-Krieg: Freundin wartet mit Dreijähriger an der Grenze

Ihr Vater werde sie über die Grenze bringen, erzählt Michael. Er hat sich am Morgen in sein Auto gesetzt und fährt jetzt über 2.000 Kilometer.

Highlights anhören 24.2.2022 Michael aus Villingen will Freundin aus der Ukraine holen (Mitschnitt 11:35) Dauer 1:18 min

Seine Reise führt ihn über Wien und Budapest bis zum ukrainischen Nachbarland Moldawien. „Sie hatte Riesen-Angst [...]. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, Sorgen gemacht, wie alle wahrscheinlich im Moment.“

SWR3 Google Maps/Adobe

Russland greift in den Morgenstunden die Ukraine an

Der russische Präsident Wladimir Putin genehmigt am 24. Februar in den frühen Morgenstunden einen Einsatz des russischen Militärs in den Separatistengebieten Donez und Luhansk. Die Regionen hatten vorher von ukrainischen Angriffen berichtet und um Hilfe von Russland gebeten. Kurz darauf trifft sich die Nato zu einer Dringlichkeitssitzung, westliche Politiker verurteilen den Einmarsch. Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine könnt ihr in unserem News-Ticker verfolgen:

Wieso ist die Lage jetzt eskaliert? Was will Putin? Hier könnt ihr lesen, was hinter dem Konflikt steckt: