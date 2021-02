Marco Scheel von der Insel Rügen produziert mit seiner Firma Outdoor-Kleidung aus Schafwolle – zum Beispiel Pullis, Jacken, Babyschlafsäcke. Alles aus und mit Schafwolle. Über seine Arbeit und seinen Betrieb gibt es jetzt eine Reportage, die durch das Netz geht und hunderttausende Male verbreitet und repostet wird.

Marco prangert die Missstände der deutschen Bürokratie an

In der knapp halbstündigen Reportage werden Marco und sein Team von Kameraleuten begleitet. Marco spricht mit Kollegen und Geschäftspartnern. Der junge Gründer wird auch auf Dienstreise nach Großbritannien begleitet, wo er die passende Wolle für seine Produkte einkaufen möchte. Würde die Reportage nach 23 Minuten enden, wäre das Video wohl kaum dermaßen in den sozialen Netzwerken verbreitet worden. Viral geht das Video alleine wegen der letzten knapp fünf Minuten – denn dann kommt Marco so richtig in Fahrt.

Jetzt die ganze Reportage anschauen!

„Ich hab echt Bock, was zu verändern, aber irgendwer muss auch mitmachen!“

Die Ausgangssituation: Marco möchte einen alten Stall auf Rügen renovieren, um diesen in Zukunft gewerblich nutzen zu können. Seine Pläne werden, seinen Angaben nach, jedoch von den deutschen Behörden torpediert, weil „kein politischer Wille da ist“, um diese alten Gebäude zu renovieren, sagt er. Den Behörden wäre es lieber, wenn Marco und seine Firma künftig in einem neu erschlossenen Industriegebiet produzieren.

Er hingegen möchte aber lieber Altes renovieren und nutzen, anstatt Immobilien wie diese einfach verfallen zu lassen. Das sieht und merkt man zum Beispiel, als er in der Reportage um das alte, aus massivem Stein gefertigte Haus herumläuft und darüber spricht:

Da hat sich mal einer hingestellt und hat den Stein – der ist ja so nicht gewachsen – [...] mit Hammer und Meißel und hat den Stein hier eckig geschlagen, vor 200 Jahren. Und da bau' ich mir eine Halle auf 'ne grüne Wiese, aus Blech? [...] Wo sind wir denn? Marco Scheel in der Reportage „Wolle for future“

Mit seiner Meinung ist der Gründer offenbar nicht allein

Er ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise im deutschen Dschungel der Bürokratie verirrt. Genau diesen Menschen spricht Marco wohl aus der Seele und bringt es damit auf den Punkt. Marco wurde für sein Vorhaben sogar ein Verwaltungslotse zur Seite gestellt, sagt er, der ihm bei seinem Weg durch die unteren Verwaltungsbehörde helfen soll. Marcos Meinung dazu ist klar.

Wenn ich mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die 'Stromschnellen meiner Verwaltung', die ich bezahle, die für mich da ist, [...] mich da durchzulavieren. Dann können wir es lassen. Dann können wir aufhören. Marco Scheel in der Reportage „Wolle for future“

Die Zusammenarbeit mit dem „Verwaltungslotsen“ scheint sich, laut Marco, ebenfalls als äußerst schwierig zu gestalten. Kontakt zu dem hatte Marco schon länger nicht mehr, wie er im SWR3-Interview erzählt.

Wollproduzent aus Rügen 8.2.2021 Marco Scheel im SWR3-Interview Dauer 2:15 min

Leute, ich hab Bock was anzupacken, ich hab Bock, die Welt zu verbessern, aber irgendwer muss auch mitmachen! Marco Scheel in der Reportage „Wolle for future“

Sogar Prominente wie Musiker und Youtuber Fynn Kliemann, sind auf Marco aufmerksam geworden und feiern den Firmengründer auf ihren sozialen Kanälen. Alleine der Zusammenschnitt auf der Instagram Seite von Fynn Kliemann wurde knapp 500.000 Mal angeschaut.

Auch auf Twitter wird Marco dafür gefeiert, dass er seinem Frust und Unverständnis gegenüber den deutschen Behörden Luft macht.

Pures #Meme Gold: „Wir können nicht alle mit nem #MacBook und nem #Chai-#Latté in nem Co-Working Space in #Berlin sitzen und die zehnte Dating-App erfinden“.............😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 Jetzt gebt dem Mann endlich nen Orden!!😂🤣😂 #Wolleforfuture #Wolle #NDR #ÖR #RBB #WDR https://t.co/LGer8qKfsS King DingeLing, Twitter, 4.2.2021, 20:40 Uhr

@tibor er spricht mir aus der Seele! Wie kann man diesen Mann unterstützen? Einer, der mit Kopf und Händen arbeiten WILL! Veronika, Twitter, 7.2.2021, 22:16 Uhr

Es gibt auch Gegenstimmen zu Marcos Wutrede

Marco möchte den deutschen Behörden vor Augen führen, wie absurd ihre Vorgaben und Pläne manchmal sind. Während viele ihn im Netz dafür feiern, gibt es aber auch Gegenstimmen, die sagen, dass es an vielen Stellen auch nicht ganz so leicht ist, wie sich Marco das vielleicht vorstellt.