bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Mehr Netzabdeckung, entspannter mit dem Handy telefonieren – egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Schön wärs. In manchen Regionen fehlt's da noch. Das kann aber auch daran liegen, dass es Bedenken gibt, die Strahlung könnte schädlich sein. Was sagt die Forschung aktuell?