Der erste Tag unserer Reise, wo wir mal die Koffer offen stehen lassen konnten und das Hotel nicht gewechselt haben. Wir erkundeten die Atlantikküste rund um Deba und machten eine Pause am Strand.☀️Anschließend fuhren wir in das kleine Städtchen Elgoibar. Hier lebte Carlos von 1948-1950. Wie er dahin kam? Er wurde Mitte 1948 in ein Minensuch-Kommando von Loroux-Bottereau (hier waren wir am Freitag) nach Südfrankreich berufen. Dort flüchte er aber nach kurzer Zeit über die Pyrenäen und landete im Baskenland. Hier wurde er interniert und schlief in einem Lager, anschließend als Untermieter bei diversen Familien. Da zu der Zeit jede Arbeitskraft benötigt wurde, verdiente er sich als Dreher in einer Firma seine eigenen Peseten. Nun kam er nach Elgoibar zurück (Bild 5-7) und war erstaunt, dass es sich nach 70 Jahren stark verändert hatte😅😂 Zu Abend aßen wir in Eibar in einem Paulaner Restaurant und hatten ein wenig Heimatgefühle. Wie Carlos den Tag fand, erzählt er lieber selbst😊