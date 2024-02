Die SPD im Wahlkreis Bitburg-Prüm brauchte einen neuen, motivierten Bundestagskandidaten. Die Idee: Kandidatensuche per Stellenanzeige! Geworden ist es Jan Pauls, Ex-Soldat, 32 Jahre, wenig Parteierfahrung, aber jetzt trotzdem mitten im Wahlkampf.

Vor etwa einem Jahr hatte Jan Pauls von Politik noch keinen blassen Schimmer

Jan Pauls sagt selbst, dass er wahrscheinlich der Bundestagskandidat mit der geringsten Parteierfahrung überhaupt sei. Nach dem Abitur kamen 12 Jahre Bundeswehr mit Studium. Danach kam er zurück in seine Heimat, die Eifel, um in einem Ingenieursbüro zu arbeiten. Im Motivationsschreiben für die Bewerbung als Bundestagskandidaten liest sich dann aber auch jede Menge Frust. Er beschließt, etwas ändern zu wollen.

Unsere Berufspolitiker schielen immer auf die nächste Wahl und auf diesen Machterhalt. Da geht's teilweise mehr darum, die Aufmerksamkeit der Kamera als das Sachthema nach vorne zu bringen.

Eine Legislaturperiode reicht

Seine Politikkarriere plant er auch nicht auf zwei, drei oder vier Legislaturperioden sondern nur auf eine. Sein Wahlversprechen lautet vor allem dafür zu stimmen, was richtig ist und nicht, was Parteilinie ist. Im Interview kommt er aufrichtig und vor allem bodenständig rüber. Auch vom Aussehen: Er trägt Jeans und Pulli, statt Anzug und Schlips. Außerdem könnte er mit seinen kurzen schwarzen Haaren und der Brille auch gerade an seiner Mathe-Abschlussarbeit sitzen, statt am Bundestagseinzug. Er scheint keiner zu sein, der gerne in Kameras grinst oder einen coolen Tweet nach dem anderen raushaut.

Ich kann das, was mir wichtig ist nicht in 100 Zeichen, oder wie viel es gerade bei Twitter sind, packen.

Hoch motiviert trotz wenig Chancen

Er klingelt lieber ganz klassisch bei potentiellen Wählern. Nach der Arbeit im Ingenieursbüro geht er von Tür zu Tür, um Flyer zu verteilen. Und das obwohl er eigentlich keine Chance hat. Sein Gegner ist ein alter Hase, CDU-Generalsekretär in Rheinland-Pfalz und holte bei der vergangenen Wahl die absolute Mehrheit. Über die SPD-Landesliste schafft Jan Pauls es sehr wahrscheinlich nicht. Anstrengender Job also. Fast aussichtslos, aber trotzdem beantwortet Jan Pauls geduldig auch weiterhin immer die gleichen Fragen. In Interviews und an der Haustür:

Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie und was machen Sie beruflich? Inhaltliche politische Fragen kommen sehr viel später. Das viel Wichtigere für die Menschen ist, wie sie einen einsortieren und ob sie einem vertrauen können.

Und ob die SPD in Bitburg-Prüm als nächstes eine Castingshow organisiert oder sich ganz neue Bewerbungsverfahren einfallen lässt, sehen wir wohl spätestens bei der nächsten Wahl.