Die Welt ist nicht so, wie sie scheint. Denn sie wird nicht von Politikern gelenkt, sondern von mächtigen Konzernen. Fan von Verschwörungstheorien? Mr. Robot! Nicht nur die Kritiker sind begeistert, auch Jens Grotegut aus dem SWR3 Team ist Fan. Vor allem von der extrem schrägen Hauptfigur.

Tagsüber ist Elliot Techniker in einer Firma für IT-Sicherheit. Still und unauffällig. Nachts aber wird er zum Superhelden am PC-Bildschirm. Ein gesetzloser Hacker, der für das Gute kämpft. Wenn seine beste Freundin einen neuen Typen anschleppt, wird der erst mal gründlich durchleuchtet. Seine E-Mails, seine Social Media Accounts, sein Leben. Elliot hackt alles und jeden. Beschützt seine Freunde. Das Problem: Je mehr er von der Welt erfährt, desto mehr widert sie ihn an.

Das Publikum wird zur Fiktion

Elliot schläft kaum noch, wird immer depressiver und fängt an mit imaginären Leuten zu sprechen. Nämlich uns – dem Publikum. Nicht er ist fiktiv, sondern wir. Ziemlich abgefahren. In seinem schwarzen Hoodie zieht er planlos durch die Straßen, bis er auf Mr. Robot trifft, der Elliot aus seiner Lethargie herausreißen will. Mr. Robot, gespielt von Altstar Christian Slater, ist Anführer einer Hackergruppe.

Ihr Plan: Den größten und schlimmsten aller Konzerne platt machen. Mit dem größten Hack der Geschichte würde man das globale Finanzsystem einfach mal auf Null setzen. Alle Kredite, alle Hypotheken, alle Schulden wären mit einem Schlag Geschichte.

Fazit

Die Serie ist manchmal etwas verworren, aber immer spannend, toll gespielt und extrem authentisch, sagen echte Hacker. Denn jedes Mal, wenn der Zuschauer sieht, wie ein Computercode eingetippt wird, wurde dieser vorher von Experten überprüft. Hauptdarsteller Rami Malek musste extra einen Tippkurs absolvieren, aber immerhin hat er dafür ja auch einen Emmy bekommen.