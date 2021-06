„Mein Handy ist weg“ Das ist doch DER Horror-Satz. Man ist nicht mehr erreichbar, persönliche Daten, wichtige Apps und private Fotos sind einfach weg. Damit das nicht passiert, gibt es verschiedene Apps, die verhindern, dass etwas verloren geht. Das solltest du jetzt tun.

Das Handy ist weg, vielleicht sogar geklaut und du siehst es nie wieder. Das bedeutet nicht nur, dass du dir ein neues kaufen musst und du nicht mehr erreichbar bist, sondern auch, dass alle Daten weg sind, alle Kontakte, Fotos und vielleicht ja auch dein persönliche Terminkalender.

Unser Handy haben wir deshalb gerne direkt bei uns, entweder in der Handtasche, an einem Band zum Umhängen oder in der Hosentasche. Aber was, wenn du gerade am Strand, am Baggersee oder im Freibad bist – und das Handy einfach mal kurz liegen lassen willst?

Das Handy anketten oder verstecken!

Wenn du ganz sicher gehen willst, dann kannst du nicht nur deine Daten sichern, sondern auch das Handy selbst. Es gibt extra Schlösser für Handys. Das sind Stahlkabel mit Nummernschlössern – sozusagen ein „Fahrradschloss fürs Handy“. Dafür musst du einen Zahlencode eingeben und dann das Handy tatsächlich einfach anketten. So ein Schloss fürs Handy gibt es im Netz für etwa 15 Euro zu kaufen.

Oder du versteckst das Handy, z.B. im Sand am Ufer oder noch besser in Babywindeln. Die Windeln dürfen dabei gerne benutzt aussehen. Die Gefahr, dass dort jemand hinein fasst, ist echt gering – es ist einfach zu eklig.

Mit Apps und Aufklebern gegen Handy-Diebstahl schützen!

Wenn ein Dieb das Handy entdeckt hat und mitnehmen will, gibt es eine andere Lösung: eine Alarm-App. Diese App merkt, wenn das Handy bewegt wird und löst dann den Alarm aus. Das Problem: Der Alarm muss natürlich jedes Mal, wenn du das Handy selbst benutzen willst, wieder ausgeschaltet werden. Außerdem kann es sein, dass du zu weit weg bist, um den Alarm überhaupt zu hören.

Die andere Methode ist etwas ruhiger. Es gibt extra Aufkleber, die du auf dein Handy kleben kannst, damit es nicht geklaut wird. Darauf steht dann z.B. „dieses Handy ist mit einem GPS-Tracker ausgestattet“. Das wirkt abschreckend – und das auch dann, wenn das Handy tatsächlich gar kein GPS hat. Diese Aufkleber gibt es auch ganz einfach im Netz zu kaufen – der Preis liegt etwa bei 6 Euro.

Was kann ich machen, wenn mein Handy schon geklaut wurde?

Wenn das nichts geholfen hat und das Handy doch weg sein sollte, kannst du dein Handy immer noch mit einer Tracking-App orten. Das geht standardmäßig mit fast allen Smartphones. Sogar wenn der Dieb die SIM-Karte schon herausgenommen hat. Vor zusätzlichen Tracking-Apps aus den App Stores warnen allerdings Experten, weil diese Apps oft ziemlich viele Daten wollen.