Euch fehlt die Motivation zum Joggen oder Spazieren? Dann haben wir genau das Richtige für euch: In eurer Running-App könnt ihr den SWR3-Elch nachlaufen.

Jogger und Spaziergänger auf der ganzen Welt überbieten sich gerade in ihrer Kreativität, Tiermotive in ihren Apps nachzulaufen. Im Netz kursieren unzählige lustige Bilder. Wir haben uns für euch hingesetzt und eine Strecke in Mannheim ausgetüftelt: SWR3-Land kann jetzt den Elch joggen. Oder spazieren.

Norbert Asprion malt Tiere in der Running-App

Auch der Ludwigshafener Jogger Norbert Asprion malt seit einiger Zeit wöchentlich neue Tiermotive in seiner Running-App: Schweine, Flamingos, Walrösser. Inzwischen hat er fast 30 Tiere digital nachgezeichnet. Und damit wird der Ludwigshafener in seinem Bekanntenkreis zum Star. „ Mittlerweile bekomme ich auch Wünsche von Freunden, was sie gerne gelaufen hätten. “ Je nach Motiv kommen da schnell mal 25 Kilometer Laufstrecke zusammen.

Die Jogging-Kunst ist allerdings nicht immer ganz einfach. Vor allem kurvige Straßen zu finden, die die runden Stellen der Tiere darstellen, ist eine Herausforderung. Und manchmal auch die Baustelle, die eine geplante Strecke unerwartet versperrt.

Besonders lange hat Norbert Asprion getüfftelt, um einen Affen zu laufen. „ Das war 'ne harte Nuss “, so der 54-Jährige gegenüber SWR3. Doch die Mühe lohnt sich: Inzwischen kennt er durch sein ungewöhnliches Hobby fast jede Ecke seiner Stadt.

