„Die Maßnahmen sinnlos und selbstzerstörerisch“, so urteilt bereits der Titel des Videos von Professor Sucharit Bhakdis. Das Coronavirus würde völlig überschätzt. Auf Youtube wird es millionenfach geschaut, ebenso sein zweites Video, in dem er sich in einem offenen Brief an die Kanzlerin wendet. Was ist dran an seinen Thesen?

Wir zeigen die Videos an dieser Stelle bewusst nicht, schlüsseln aber die Kernthesen auf und unterziehen sie einem Faktencheck.

Fakten statt Meinung Grundsätzlich gilt: Die Maßnahmen der Bundesregierung zu kritisieren, ist legitim. Auch, die Zahlen und Statistiken zur Corona-Krise zu hinterfragen. Wir befassen uns daher an dieser Stelle nicht mit der Meinung des Professors, sondern überprüfen seine verwendeten Daten und angeblichen Fakten, auf denen seine Argumentation basiert.

Die Kommentare unter den Videos zeigen, dass ihn viele User als Experten wahrnehmen. Ist er das in diesem konkreten Fall wirklich? Es gibt zwar viel Kritik darunter, aber durchaus auch Zuspruch. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch beim Video von Dr. Wolfgang Wodarg, der ebenfalls auf Youtube mit seinen Aussagen für viel Verwirrung sorgte, aber auch Unterstützung bekam von Usern, die den Umgang mit der Corona-Pandemie in Deutschland für übertrieben halten.

Was ist also dran an den Thesen und vor allem an den scheinbaren Fakten, die im Video von Professor Sucharit Bhakdi angeführt werden, um die Gefahr des Coronavirus als völlig übertrieben und die Maßnahmen dagegen als zerstörerisch zu bezeichnen? Das Schwierigste vorab: Es fallen viele Zahlen, aber nirgends Quellenangaben.

These 1

Das Virus töte nicht allein, sondern nur im Verbund mit anderen Krankheiten

Bhakdi zweifelt zunächst daran, dass die Zahlen, die als Todesfälle durch Corona angegeben würden, korrekt sind. Die Todesraten zum Coronavirus seien nicht aussagekräftig, behauptet er: Dadurch, dass es in Verbindungen mit anderen Erkrankungen zum Tod führe, würde das Virus gefährlicher eingeschätzt als es tatsächlich ist. „Wenn ein Virus nicht selbst tötet oder allein tötet, sondern nur im Verbund mit anderen Krankheiten, dann darf man dem Virus nicht die Schuld alleine in die Schuhe schieben.“

Richtig ist: Bestimmte Risikogruppen sind anfälliger für schwere Verläufe bei COVID-19. Das ist ähnlich wie bei einer Grippe. Besonders betroffen sind ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Mehr als 95 Prozent der am neuen Coronavirus gestorbenen Menschen in Europa sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über 60 Jahre alt gewesen. Auch chronische Vorerkrankungen seien ein Faktor, der bei 80 Prozent der Betroffenen eine Rolle gespielt habe, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankung, Bluthochdruck oder Diabetes.

Falsch ist: Nur weil jemand alt ist, ist er nicht gleich krank. Nicht jeder ältere Mensch, der dem Coronavirus erliegt, verstirbt „in Verbund mit anderen Krankheiten“, wie Bhakdi den Anschein erweckt. Und selbst wenn jemand krank ist, heißt das nicht, dass er auch ohne die Infektion ebenfalls verstorben wäre. Außerdem: Es trifft nicht ausschließlich Alte oder Menschen mit Vorerkrankungen.

Die bloße Vorstellung, dass COVID-19 nur ältere Menschen betrifft, ist sachlich falsch. Junge Menschen sind nicht unbesiegbar. Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa

Nach Angaben der WHO haben 10 bis 15 Prozent der Menschen unter 50 Jahren mit der Lungenkrankheit einen mittelschweren bis schweren Verlauf. „Schwere Fälle der Krankheit sind in Menschen im Teenageralter oder ihren 20ern gesehen worden, viele davon brauchten eine Intensivpflege und einige starben leider“, sagte Kluge.

Das ist nicht die Regel, wie uns Tropenmediziner Peter Kremsner im Gespräch mit SWR3 bestätigt: „Auch junge Menschen können schwer erkranken, das ist aber weiterhin die sehr große Ausnahme.“ Dennoch: Je mehr Fälle es gibt, desto höher die Wahrscheinlichkeit für solche Ausnahmen.

In den sozialen Netzwerken werden vielfach die Untersuchungen von Professor Klaus Püschel, Hamburger Rechtsmediziner, als Bestätigung der Aussagen von Bhakdi angeführt. Das ist nicht ganz richtig. Denn dieser hat nach eigener Aussage 50 angeblich an COVID-19 verstorbene Patienten, ausschließlich in Hamburg, untersucht. Diese hatten wohl alle Vorerkrankungen, was der aufgeführten gängigen Experten-Haltung eines hohen Anteils dieser Gruppe nicht widerspricht. Püschel fordert mehr Obduktionen von Menschen, die an einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben sind, um klarere Aussagen darüber treffen zu können, wie tödlich es tatsächlich ist.

Wichtig außerdem: Püschel bezieht seine Prognose, nach der die Zahl der Verstorbenen sich in diesem Jahr durch die Pandemie nicht sonderlich verändern werde, ausdrücklich auf die Todeszahlen speziell in Deutschland. Ausschlaggebend seien, so sagte er im Interview im ZDF, die hierzulande getroffenen Maßnahmen:

Danke an die Entscheidungsträger, die das getan haben. Die Kollegen aus dem Bereich Epidemiologie und Virologie. Die haben jetzt richtige Entscheidungen getroffen. Prof. Klaus Püschel, Hamburger Rechtsmediziner

Fazit: Das Virus kann auch ohne andere Erkrankungen tödlich sein. Betroffen sind nicht ausschließlich alte Menschen. Auch in jungem Alter ist ein schwerer Verlauf der Krankheit möglich. Wie hoch der jeweilige Anteil genau ist oder wie hoch er wäre, wenn es keine Einschränkungen und entsprechenden Maßnahmen gäbe, lässt sich auf der vorhandenen Datengrundlage noch nicht abschließend feststellen.

These 2

In Norditalien und China sei die Pandemie wegen der Luftverschmutzung schlimmer

Man vergesse, sich andere Faktoren anzusehen bei den Krankheitsverläufen von COVID-19, beklagt Bhakdi. Norditalien sei das China Europas, beide Länder hätten eine enorme Luftverschmutzung. Während der Professor gerade also noch sagte, dass das „Virus nicht selbst tötet oder allein tötet, sondern nur im Verbund mit anderen Krankheiten“, erweitert er nun das Feld für äußere Einflussfaktoren wie die Luftverschmutzung. Die Lungen der Menschen in diesen Regionen seien anders vorbelastet, möglicherweise zählt er diese Vorbelastung in die Definition von „andere Krankheiten“ – tatsächlich ist eine Vorbelastung aber noch keine Krankheit.

Richtig ist: Die Karte der Europäischen Umweltagentur EEA zeigt: Italien hat im Vergleich zu anderen westeuropäischen Staaten den meisten Feinstaub in der Luft. Insbesondere die Region Norditalien ist tatsächlich jedenfalls hinsichtlich des Feinstaubs stark belastet. Es gibt Studien, die auf einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Fällen und Luftverschmutzung hindeuten.

Falsch ist: Dass der Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und der Corona-Pandemie bereits wissenschaftlich fundiert geklärt wäre. Der Berliner Virologe Christian Drosten sagt in seinem Podcast, dass „einiges darüber spekuliert werde“, dass aber weitere Faktoren auch zu berücksichtigen seien – wie beispielsweise eine Vorbelastung der Lunge durch das Rauchen. So sei für Drosten eine mögliche Erklärung dafür, dass in China mehr Männer als Frauen an COVID-19 erkrankt sind, dass „in China vor allem die Männer rauchen“. Auch andere Experten halten dies für möglich, es gibt erste Studien dazu aus China – ebenso wie Studien, dass Männer häufiger von schweren Verläufen betroffen seien als Frauen. Das liegt allerdings vermutlich nicht an den Genen, sondern an unterschiedlichem Verhalten, wie SWR Wissen hier aufschlüsselt.

Ende April kam hierzu eine neue Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg heraus: Die Forscher sind die ersten, die konkrete Zahlen – und damit neue Hinweise – zum möglichen Zusammenhang zwischen Luftschadstoffen und Corona vorgelegt haben. Hier findest du mehr Infos zur Studie.

Fazit: Ganz sicher, wie genau welche Faktoren – beispielsweise die Luftverschmutzung – mit der Ausbreitung des Virus und den Krankheitsverläufen zusammenspielen, ist man sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Studien liefern aber Hinweise darauf hin, dass der Einfluss von Luftschadstoffen durchaus eine Rolle spielt.

These 3

99 Prozent der infizierten Menschen hätten keine oder nur leichte Symptome

Die Statistik zu den Erkrankten am neuartigen Coronavirus sei falsch, so die Überzeugung von Bhakdi. Auf der Anzeigetafel des Professors im Youtube-Video sind es sogar 99,5 Prozent der Infizierten, die angeblich keine oder nur leichte Symptome hätten. Hieraus sei abzuleiten, dass es falsch und „eigentlich nicht erlaubt sein dürfte, von 10.000 Erkrankten zu sprechen. Sie sind nicht krank.“

Richtig ist: Viele Menschen, die an Corona erkranken, haben nur leichte oder vielleicht auch gar keine Symptome, da sind sich Experten einig.

Falsch ist: Bhakdi führt hier eine Zahl an, die er eigentlich gar nicht haben kann. Eine Zahl zu Patienten, die keine oder nur leichte Symptome hätten. Woher hat er sie? Er gibt keine Quelle an. Das Problem ist ja tatsächlich, dass es vermutlich eine hohe Dunkelziffer an Infizierten geben wird, die gar nicht wissen, dass sie das Coronavirus bereits hatten. Aber kein Experte kann diese Dunkelziffer zum jetzigen Zeitpunkt verlässlich benennen. Klar: Niemand geht zum Arzt, wenn er völlig symptomfrei ist, bekommt einen Corona-Test und lässt sich in die Statistiken einrechnen.

Es gibt Schätzungen zur Dunkelziffer, wie SWR Aktuell hier zeigt – die aber auch als Hochrechnungen oder Schätzungen bezeichnet werden müssen. Mittlerweile sind Forscherteams beispielsweise in München unterwegs, um mithilfe von Freiwilligen genau dieser sehr wichtigen Dunkelziffer näher zu kommen. Sie nehmen Blutproben und untersuchen auf Antikörper, die sich etwa ein bis zwei Wochen nach der Infektion bilden. Insgesamt 3.000 zufällig ausgewählte Haushalte wollen die Wissenschaftler des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität in München in die Untersuchung einbeziehen. Im Moment gibt es dazu aber keine verlässlichen Angaben.

Seit rund zwei Wochen wird auch im Kreis Heinsberg geforscht, wie weit sich das Coronavirus dort bereits ausgebreitet hat. Der Virologe Hendrik Streeck hat erste Zwischenergebnisse präsentiert: Demnach sei in der besonders betroffenen Gemeinde Gangelt bei 15 Prozent der über 500 Probanden eine aktuelle oder bereits überstandene Infektion nachgewiesen worden. Virologe Streeck betonte auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf, dass die Zwischenergebnisse nicht auf das gesamte Land übertragen werden könnten. Die Einschränkungen im öffentlichen Leben bezeichnete er als „richtig und wichtig“, gilt aber als Kritiker zu strenger Einschränkungen. Zunächst wurden die Zwischenergebnisse der Untersuchung vielfach als Beleg dafür angeführt, dass Maßnahmen in Deutschland gelockert werden müssten – dann gab es massive Kritik für die Methodik, mit der gearbeitet wurde sowie die Art und Weise, wie man die Zwischenergebnisse präsentiert hat.

Was die milderen Verläufe angeht, bezeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) rund 80% der Erkrankungen als „mild bis moderat“ – das ist bedeutet aber nicht, dass die Patienten gar nichts merken:

„Mild bis moderat“ betrifft Patienten mit oder ohne Pneumonie, ohne Atemnot, mit einer Sauerstoffsättigung im Blut von über 93% und ohne (CT-diagnostizierte) Lungeninfiltrate, die mehr als die Hälfte der Lunge betreffen.

Umgekehrt bleibt bei den Studien des RKI nicht etwa ein Prozent oder ein halbes Prozent von Infizierten mit schweren bis tödlichen Symptomen übrig, sondern 20 Prozent:

Vierzehn Prozent verliefen schwer (mit Atemnot, Sauerstoffsättigung unter 94%, oder Lungeninfiltraten in mehr als der Hälfte der Lunge), aber nicht lebensbedrohlich und in 6% war der klinische Verlauf kritisch bis lebensbedrohlich (mit Lungenversagen, septischem Schock oder multiplem Organversagen). Außerhalb von Wuhan/Hubei und außerhalb von China gibt es teilweise Beobachtungen, dass der Anteil milder Verläufe höher als 80% ist.

Die Übersicht des Robert-Koch-Instituts findest du hier

Fazit: Die Dunkelziffer der an COVID-19 erkrankten Personen wird vermutlich hoch sein, das erwarten jedenfalls die meisten Experten. Wie hoch sie aber ist, würde kein zuverlässiger Experte im Moment beziffern. Dazu laufen aktuell mehrere wissenschaftliche Untersuchungen.

These 4

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus seien sinnlos bis gefährlich

Denn: „Jeder ältere Mensch hat das Recht, sich zu bemühen, nicht zu den 2.200 zu gehören, die jeden Tag uns verlassen.“ Sport, Hobbys und soziale Kontakte würden den Menschen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Das fiele nun durch die Beschränkungen weg. Sie können davon ausgehen, dass die Maßnahmen die Lebenserwartung dieser 2.200 Menschen verkürzen wird.“

Ebenfalls beklagt Bhakdi die wirtschaftlichen Folgen sowie Engpässe bei der Versorgung im medizinischen Bereich. „Ich kann nur sagen, diese Maßnahmen sind selbstzerstörerisch und dass wenn die Gesellschaft diese Maßnahmen akzeptiert und durchführt, gleicht dieses einem kollektiven Selbstmord.“

Richtig ist: Der sogenannte Shutdown, den die Bundesregierung für Deutschland beschlossen hat, ist nicht unumstritten und hat merklich Folgen für die Menschen, ihren Alltag und längerfristig für die Wirtschaft. Dass diese Maßnahmen immer auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft werden müssen und nicht ewig weiterlaufen können, stellt wohl niemand in Frage. Vielfach wird gefordert, dass sich die Regierung um einen „Einstieg in den Ausstieg“ kümmert – also auch klare Pläne dafür macht, wie es schrittweise insbesondere mit der Wirtschaft wieder ins Laufen kommen kann. Es gibt ein Hilfsprogramm mit Corona-Soforthilfe für Menschen, die in der Pandemie an die Grenzen ihrer wirtschaftlichen Existenz kommen. Auch die EU-Finanzminister haben ein Hilfspaket geschnürt. Es hat ein Volumen von rund 500 Milliarden Euro. Aber das wird wohl auch nicht jedes Problem lösen.

Falsch ist: Dass die Regierung die Beschränkungen ohne wissenschaftliche Einschätzungen begangen hat, so wie es bei Bhakdi den Anschein erwecken kann. Die Maßnahmen seien „derzeit dringend erforderlich und entsprechen der durch die Pandemie ausgelösten Bedrohung“. Das meinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen in einer Stellungnahme, die die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina vorlegte. Bei der Tagesschau findest du Details hierzu.

Falsch ist offenbar auch, dass die Maßnahmen in Deutschland nichts bringen. Es tut sich etwas, das zeigen die ersten Untersuchungen. Wie viel das ist und ob es ausreicht, wird sich zeigen und muss auch regelmäßig hinterfragt werden.

Eine erste Bilanz: „Unsere Gesellschaft kann wirklich stolz darauf sein, dass sie diese Wende geschafft hat“, schreiben jedenfalls die Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts. Und nichts habe im Kampf gegen das Coronavirus so stark gewirkt, wie die Kontaktsperre vom 22. März. Die Göttinger haben in Modellrechnungen die verschiedenen Maßnahmen verglichen: Das Verbot von Veranstaltungen über 1.000 Personen vom 8. März, die Schließungen von Schulen, Kindergärten und vielen Geschäften am 16. – diese hätten den exponentiellen Verlauf der Epidemie jedoch noch nicht stark genug abgeschwächt. Am 22. März folgten dann die bislang letzten und härtesten Maßnahmen: die Kontaktsperren inklusive Abstandsgebot. Vor allem das, so glauben die Experten, habe letztlich die exponentielle Ausbreitung des Virus gebrochen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht derzeit keine Notwendigkeit, die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu verschärfen. Sie mahnt in Berlin, auch über Ostern mit Konzentration und Disziplin die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. „Wir können uns sehr, sehr schnell das zerstören, was wir jetzt erreicht haben“, sagt Merkel. Die Entwicklung der Infektionszahlen gebe „Anlass zu vorsichtiger Hoffnung“.

Wie die Regeln weitergeführt werden sollen und wie die Bundesregierung insbesondere die Wirtschaft wieder Schritt für Schritt in Gang setzen will, soll nach Ostern bekanntgegeben werden.

Fazit: Die Maßnahmen der Bundesregierung sind nicht folgenfrei und können wohl in mancherlei Hinsicht auch gefährlich werden. Völlig sinnfrei oder wirkungslos sind sie aber offenbar nicht. Es bleibt eine Herausforderung, hier die Verhältnismäßigkeit mit guten Experten und möglichst validen Daten ständig zu überprüfen.

Wer ist Professor Sucharit Bhakdi?

Wer ist eigentlich dieser Mann, der seit rund zwei Wochen einen Youtube-Kanal hat und mit seinen vier Videos zur Corona-Krise so viele Menschen erreicht? Sucharit Bhakdi ist emeritierter Professor. Er war 22 Jahre lang Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Mainz. Auf seinem Youtube-Kanal beschreibt er sich selbst als Experten, aber was heißt das schon?

Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben genauer nachgeschaut:

Auf Plattformen wie Web of Science oder researchgate kann man nachvollziehen, wie viel einzelne Forscher veröffentlichen oder wie oft sie von anderen zitiert werden. Das gilt als Gradmesser für die Resonanz, die die Forschung von Wissenschaftlern findet.



Die Suche nach Sucharit Bhakdi auf diesen Plattformen zeigt: Er wird zwar immer wieder zitiert, aber es gibt viele andere Forscher, die genauso viel oder mehr Resonanz erfahren als er. Tatsächlich sagen Fachkollegen, dass Bhakdi in den neunziger Jahren ein renommierter Mikrobiologe war.



Allerdings ist er seit acht Jahren im Ruhestand. Sein Forschungsgebiet waren zum Beispiel Atherosklerose, bakterielle Toxine, Malaria und Dengue. (Wikipedia, Researchgate). Epidemiologische Fragen, wie er sie rund um das neuartige Coronavirus in seinen Videos thematisiert, standen nicht im Zentrum.

Von seinem Ruhestand oder seinem Forschungsgebiet sagt der Professor, der sich selbst in seinem offenen Brief an die Bundeskanzlerin zu Beginn vorstellt, nichts. Er betont hingegen seine Expertise für Infektionskrankheiten. Tatsächlich hat aber selbst sein zurückliegendes Forschungsgebiet gar nicht so viel mit Corona zutun: Malaria und Dengue werden über Mücken auf den Mensch übertragen und nicht direkt über Viren an den Menschen. Das sind zwar auch Infektionskrankheiten, aber wissenschaftlich betrachtet ist es eine ganz andere, weit entfernte Sache.

Warum gibt es überhaupt Beschränkungen in Deutschland?

In Deutschland gelten je nach Bundesland unterschiedliche Beschränkungen, für alle gilt das Kontaktverbot, das die Bundesregierung ausgesprochen hat. Das soll dazu führen, dass Menschen weniger mit anderen Menschen in Kontakt kommen und sich also gegenseitig nicht so leicht anstecken.

Damit soll verhindert werden, dass sich rasend schnell zu viele Menschen anstecken und die Infektionszahlen derart steigen, dass das Gesundheitssystem im Zweifel überlastet werden könnte. Denn dann müssen die Ärzte – wie beispielsweise in Italien bereits der Fall – darüber entscheiden, welche Patienten sie beatmen und welche nicht. Weil für alle Patienten einfach nicht genügend Geräte zur Verfügung stehen.

So eine Situation soll in Deutschland verhindert werden. Das ist vor allem deshalb schwierig, weil das Virus sehr ansteckend zu sein scheint und bei vielen Menschen eben tatsächlich nicht besonders gefährlich verläuft. So können beispielsweise Kinder auch symptomfrei als Träger der Krankheit andere Menschen anstecken. Besonders gefährlich ist das für Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, einen schweren Verlauf der Erkrankung zu erleiden. Dazu gehören vor allem ältere Menschen und Leute, die unter Vorerkrankungen leiden – es gibt aber auch Fälle, in denen COVID-19 einen schweren Verlauf nahm, ohne dass die Patienten zu einer bestimmten Risikogruppe gezählt hätten.

Die Beschränkungen gelten also nicht nur, um sich selbst zu schützen. Sie sind vor allem dazu gedacht, Sorge für Risikogruppen zu tragen, damit sie sich nicht mit dem Coronavirus infizieren – und, um die Pandemie dahingehend im Griff zu halten, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden und die Patienten bestmöglich versorgt werden können.

Warum gibt es unterschiedliche Einschätzungen zu Mundschutz?

