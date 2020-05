David Cookson ist 85 Jahre alt, lebt in England und hat bereits über 75.000 Follower auf Instagram. David wollte abspecken und nachdem er zuerst abnahm, dann aber wieder zunahm, haben ihn seine Töchter dazu überredet sein Food-Tagebuch auf Instagram zu veröffentlichen.

@davidcyril_sw: Der Instagram-Opa mit dem süßen Lächeln und den Gewichtsproblemen

Seit dem 26. September 2018 gibt es auf seinem Instagram-Account anstatt durchgestylter Food-Fotos, einen ehrlichen Teller ohne Filter und ein zuckersüßes Opi-Lächeln oben drauf. Nach knapp zwei Monaten konnte David schon 10.000 Follower verbuchen. Ob es mit der Diät klappt, wird man sehen, aber der Insta-Fame ist ihm sicher.

Ham salad for lunch today 🍴 davidcyril_sw, Instagram , 29.10.2018, 21:29 Uhr

@jaadiee: Der Hipster-Opa aus Mainz

Alojz Abram ist 72 Jahre alt und das Instagram-Model für seinen Enkel Jannik. Das erste Foto auf dem Instagram-Account von Opa Alojz, der auf Instagram „Gramps“ genannt wird, war ein voller Erfolg. Die Idee dahinter: „Ich wollte einfach mal sehen, wie mein Opa in jugendlichen Klamotten aussieht“, erzählt Enkel Jannik. Ganze 226.000 Follower hat inzwischen sein Instagram-Account, welchen „Gramps“ in rosafarbenen Wollmützen, knallbunten Bomberjacken und in seinen Lieblings-Sneakern zeigt. Die Instagram-Gemeinde feiert es und Opa Alojz und Enkel Jannik haben ein gemeinsames Hobby gefunden.

MJ everything (and a new pose lol) 👴🏻 jaadiee, Instagram , 30.4.2018, 17:40 Uhr

Ihr möchtet einen kurzen Einblick? Unsere Kollegen von SWR Heimat haben Jannik und Gramps in Mainz besucht:

„Jetzt bekommt man eine Jeans an jeder Ecke“, schwärmt Alojz Abram (72). „Früher war das wie Weihnachten, wenn man eine bekommen hat“. Zusammen mit seinem 21-jährigen Enkel Jannik betreibt er den Instagram-Modekanal @jaadiee. „Ich wollte einfach mal sehen, wie mein Opa in jugendlichen Klamotten aussieht“, erklärt Jannik. Das Foto vom ersten Selbstversuch haben die beiden auf Instagram veröffentlicht und damit voll ins Schwarze getroffen. Die #Fashion-Gemeinde feiert die Bilder von Alojz, der im Netz nur „Gramps“ genannt wird. Mittlerweile hat ihr Kanal mehr als 145.000 Follower. „Wir waren schon immer viel zusammen", erzählt Alojz. "Jetzt haben wir auch noch ein gemeinsames Hobby gefunden“, ergänzt Jannik. #mode #sneakerlove #stylefashions #fashionshoes #fashionpost #mainzermode #mainz #fashionable #opa #gramps #meinopaistdercoolste #outfitsociety #jaadiee #heimattypen #heimat #swrheimat #swr #rheinlandpfalz #fashionshoot #instafashion #fashions #fashionable #mystylelife #fashionistas #fashiongram #heimatliebe #heimatecken #heimatgefühle #fashionblogger . @shotbyjaadiee @fashionweek @sneakernews @jaadiee swr_heimat_rp, Instagram , 4.7.2018, 17:24 Uhr

@baddiewinkle: Die durchgeknallte Fashion-Queen, der Rihanna folgt

Baddie ist 90 Jahre alt, hat ganze 3,7 Millionen Follower auf Instagram und mehr Style, als die meisten jungen Instagram-User jemals haben werden. Ihr Social-Media-Kanal ist quitsch-bunt und zeigt Baddie stark geschminkt mit pinkem Lidschatten, in bonbonfarbenen Oberteilen oder kurzen Röcken tanzend auf die neuesten Songs von Drake. Baddie ist ein Fashion-Victim. An ihrem Kleiderschrank würde sich vermutlich jede Mode-Bloggerin gerne mal bedienen. Auf die Idee kam sie vor vier Jahren durch ihre Urgroßenkelin. Rihanna folgt ihr und mit Nicole Richie und Miley Cyrus hat sie Selfies gepostet. Hellen Ruth Elam Van Winkle zeigt, Social Media hält jung und es ist nie zu spät für ein aufregendes Leben.

@g.krabbenhoft: Der älteste Hipster aus Berlin

Günther Anton Krabbenhöft trägt gerne Hut, Fliege und ein Jackett mit Einstecktuch. Günther hat Stil und zeigt das gerne auf seinem Instagram-Account mit über 33.000 Followern. Bekannt wurde er durch ein Foto, welches ein Modeblogger von ihm spontan an einem U-Bahnhof in Berlin schoss. Das Bild ging um die Welt und hatte am Ende 1 Million Likes. Der Hipster-Opa hat es inzwischen auf das Cover des Männermagazin GQ geschafft und verbringt seine Abende gerne in den Clubs von Berlin. Dort tanzt er am liebsten auf elektronische Musik. Altern mal anders, warum eigentlich nicht? Wenn man für etwas brennt, hat man die Energie dafür, egal wie alt man ist. Ein sehr inspirierender Instagram-Opa der sein Leben liebt!