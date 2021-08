Haushaltsgeräte mit dem Internet verbinden, kann zwar praktisch sein – aber auch gefährlich. Ein Forscher hat die Folgen eines Hackerangriffs getestet. Sein Ziel: eine Kaffeemaschine.

Martin Hron wollte zeigen, was passieren kann, wenn man zu wenig auf die Sicherheit im Internet der Dinge achtet. Um das möglichst anschaulich zu machen, bastelte er an einer handelsüblichen Kaffeemaschine herum und manipulierte sie. Aus einer Espressomaschine wurde so eine Erpressermaschine.

Kaffeemaschine fordert sogar Lösegeld

Die mit dem Internet verbundene Maschine spuckte Wasser, begann die Bohnenmühle zu drehen und zeigte sogar eine Lösegeldforderung, sobald sie mit ihrem Heimnetz verbunden wurde. Hron hatte sich an der Firmware der Maschine zu schaffen gemacht. Sein Vorgehen hielt der Sicherheitsforscher in einem Blog-Beitrag fest.

Haushalt wird zu „Armee anfälliger Geräte“

Rückgängig machen kann den Hackerangriff übrigens nicht mehr. Denn: Hron programmierte das Gerät so um, dass Firmware-Updates auf der Kaffeemaschine nicht mehr möglich sind.

Deshalb ist das Fazit des Experten zum Internet der Dinge auch alles andere als positiv. Die Lebensdauer eines typischen Küchengeräts betrage 17 Jahre, schreibt Hron. Durch die Zunahme von Geräten und mangelnden Sicherheitsvorkehrungen werde eine „Armee anfälliger Geräte“ geschaffen, die für Hackerangriffe und somit für Datenmissbrauch genutzt werden können.

Jeder Vierte wird Opfer von Cyberattacke

Doch nicht nur beim Internet der Dinge wird offenbar wenig auf die Sicherheit geachtet. Das aktuelle Digital-Barometer des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeigt, dass viele nachlässig sind, wenn es um den eigenen Schutz vor Cyber-Kriminalität geht. Zwar gaben 57 Prozent der 2.000 Befragten an, dass sie ein aktuelles Virenschutzprogramm nutzen – doch laut BSI reicht das nicht aus. Es müssen die automatische Installation von Updates erlaubt werden, sodass Betriebssysteme oder Apps immer auf dem neusten Stand sind. Das machen den Angaben nach ein Viertel der Befragten.

Nach Angaben des BSI wird jeder Vierte in Deutschland Opfer einer Cyberattacke. Die häufigsten Straftaten seien Betrug beim Online-Shopping sowie das Hacken von Accounts.