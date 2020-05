Mit kreativen Ideen, Situationen aus dem Alltag so kurios wie möglich in Szene setzen – das ist das Ziel von Joakim Jørgensen. Das Ergebnis sieht man auf seinem Instagram-Kanal themountainconcept. Immer auf der Suche nach dem Wow-Effekt!

Joakim Jorgensen

Klo mit Aussicht

Instagrammer:

Joakim Jørgensen

Darum geht's:

Bügeln, Gewichte stemmen oder auf der Toilette sitzen – das macht noch mehr Spaß, wenn man währenddessen eine geile Aussicht genießen kann. Das dachte sich auch Joakim Jørgensen aus Norwegen und gründete den Instagram-Kanal themountainconcept. Sein Konzept: Kreativ sein und möglichst skurrile Fotosituationen kreieren. Die Idee kam ihm wie jede andere, sagt er im SWR3 Interview.

Man redet mit Freunden über seltsame Dinge, die man gerne mal in die Tat umsetzen würde und macht es dann aber nicht. Joakim Jørgensen, Gründer von themountainconcept

Dieses Mal war es anders: „Wir wanderten einen Berg hoch und wollten wie jeder andere auch ein Bild für Instagram machen. Dann sagte ich zu meinem Kumpel: Wir hätten unsere Anzüge mitbringen sollen. Und er sagte: Ja und einen Tisch, um hier oben etwas zu essen. Eine Woche später haben wir es dann durchgezogen.“ Gemeinsam mit seinen Kumpels, werden die Ideen besprochen und die Requisiten den Berg hoch geschleppt. Planung und Berg besteigen, kostet die Jungs gerne mal einen ganzen Tag, um das perfekte Bild zu bekommen. Wir sagen, das lohnt sich!

Influencer in freier Wildbahn

Instagrammer:

Tank Sinatra

Darum geht's:

Um das perfekte Bild für den Instagram-Kanal zu bekommen, gehen viele Influencer bis an ihre Grenzen. Dass sie dabei teilweise merkwürdige Posen einnehmen, zeigt der Account influencersinthewild. Wenn gerade niemand in der Nähe ist, der das perfekte Bild machen kann, müssen eben auch mal die eigenen Kinder herhalten.

Instagram: Baddiewinkle

Insta-Profile Ü70

Instagrammer:

Coole Omis und Opis Ü70

Darum geht's:

Quietschbunte Bilder, Food-Tagebücher oder ein Enkel, der seinen Opa in angesagten Outfits ablichtet. Diese Insta-Opis und Omis haben es in sich und vor allem haben sie mehr Follower, als die meisten jungen Instagram-User. An ihnen sieht man, dass man nie zu alt ist, um etwas neues zu lernen.

www.instagram.com/blogilates

Für mehr Realität auf Instagram

Instagrammer:

Fitness-Bloggerin Cassey Ho

Darum geht's:

Fitness-Videos, Ernährungspläne, Relaxing: Cassey zeigt auf ihrem Instagram-Profil, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt und das man keinem Schönheitsideal nachlaufen soll. Sie möchte, dass sich jeder so akzeptiert wie er ist, nur so kann man vollends glücklich sein – No Body ist perfect!

Screenshot / Instagram / steecrowley

Kind in Gefahr?

Instagrammer:

Super-Daddy Stephen Crowley

Darum geht's:

Ein kleines Mädchen, balanciert gefährlich nah am Abgrund oder spielt mit einem langen Küchenmesser. Keine Sorge – Alles Fake! Aber super sehenswert. Allerdings steckt hinter dem lustigen Account eine traurige Geschichte. Um was es genau geht, liest du hier.

Diese Szene aus Tribute von Panem war bisher eines der Bilder, das am längsten gedauert hat. privat

Urlaubsziel: berühmte Filmdrehorte

Instagrammer:

Judith und Robin

Darum geht's:

Judith und Robin sind Film-Fans. Und wenn sie verreisen, haben sie eine Mission: Sie suchen Drehorte von verschiedenen Filmen und stellen eine bestimmte Szene des Films detailgetreu nach. Welche Drehorte sie schon besucht haben und wie die Fotos geworden sind, siehst du hier.

Petfluencer

Instagrammer:

Viele süße Haustiere

Darum geht's:

Petfluencer sind Influencer, die jedoch nicht sich, sondern ihre Tiere in den Fokus rücken. Zwergspitz, Fuchs, Igel und Co. sind überall dabei und machen nicht nur ihre Besitzer glücklich, sondern auch mehrere Millionen Follower!

Kunst auf Kaffeebechern

Instagrammer:

Berk Armagan

Darum geht's:

Statt wie gewöhnlich Kaffee aus den Bechern zu trinken, verwandelt Berk Armagan sie in wahre Kunstwerke. Danach lädt er bei Instagram ein Foto vom Original und seinem Werk hoch.

Kidfluencer

Instagrammer:

Niedliche Kinder bei Instagram

Darum geht's:

Mamis und Papis, die ihre Kinder schon in jungen Jahren bei Instagram berühmt machen. Oft tragen die Kinder Kleidung, die als Werbung gekennzeichnet wird und zack: Schon sind die Kleinen bei Instagram mega erfolgreich!