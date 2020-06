Kinder sind ehrlich, direkt und manchmal ein bisschen gemein – das macht es so spannend, wenn sie Musik von Fynn Kliemann anhören und bewerten.

Folge 7

Was denken Kinder über Fynn Kliemann?

Fynn Kliemann ist nicht nur ein guter Musiker, sondern auch ein richtig guter Handwerker. Was er in zwei Tagen gebaut hat, was die Kinder schon selbst gebastelt haben, was sie dazu sagen, dass Fynn in einem seiner Videos seine Freunde selbst tätowiert und was ihre Meinung zu gleichgeschlechtlicher Liebe ist, das alles verraten sie hier.

Folge 6

Was denken Kinder über Lewis Capaldi?

Was denken die Kinder über „Someone you loved“? Braucht Lewis Capaldi eine neue Freundin? Und was halten die Kinder davon, dass Lewis Capaldi mit vollem Mund spricht? Was das Benehmen von Lewis Capaldi mit der Corona-Krise zu tun hat, erfahren wir in diesem Video ebenso wie den Grund, warum die Kinder Lewis Capaldi für einen großartigen Tänzer halten…

Folge 5

Was denken Kinder über Rammstein?

Schrecklich, gruselig oder einfach cool? Rammstein polarisieren auch bei unseren Kindern von Generation Alpha. Was denken die Kinder über die Rammstein-Show bei den Live-Konzerten? Was bedeutet der Text von „Du hast“? Und warum sind Rammstein eigentlich schlecht für die Umwelt?

Folge 4

Was denken Kinder über Helene Fischer?

Was meint Helene Fischer, wenn sie von einer „Achterbahn im Kopf“ singt? Und wie cool sind eigentlich ihre Songs und ihr Outfit? Das alles und vieles mehr erzählen uns die Kinder von Generation Alpha.

Folge 3

Was denken Kinder über Billie Eilish?

Was denken Kinder, wenn sie den neuen James-Bond-Song anhören? Und wie finden sie die grünen Haare von Billie Eilish?

Folge 2

Was denken Kinder über Wincent Weiss?

Folge 1

Was denken Kinder über Lena Meyer-Landrut?

Warum fahren Lena und Nico Santos wild mit dem Auto durch ein Maisfeld? Was soll eigentlich der Text von Satellite bedeuten? Und warum sollten Mark Forster und Lena besser niemals heiraten?

