Würde ein kurzes Video reichen, damit du dein Leben hinter dir lässt, um die zu finden, die du liebst? Antoine zögert keine Sekunde und verlässt Paris, um nach Syrien zu gehen. Mitten in den Krieg, wo er hofft, seine totgeglaubte Schwester zu finden.

In der Serie geht es um...

…den jungen Antoine, der eigentlich ein ziemlich gutes Leben mitten in Paris führt. Mit seiner Freundin will er gerade eine Familie gründen, in seinem Job als Bauingenieur ist er erfolgreich. Aber es gibt etwas, das ihn immer wieder beschäftigt: Der plötzliche Tod seiner Schwester Anna. Angeblich ist sie bei einem iranischen Bombenanschlag ums Leben gekommen – es gibt auch angebliche Beweise, aber für Antoine sind die mehr als unglaubwürdig.

Die Fakten Anzahl der Folgen: 8

Länge pro Folge: Zwischen 40 und 55 Minuten

Noch bis zum 29. Mai 2021 in der Arte-Mediathek verfügbar

Wer diese Serie mag, mag wahrscheinlich auch: Homeland



Und dann kommt der Tag, der alles verändert: Im Fernsehen sieht Antoine einen Beitrag über kurdische Kämpferinnen in Syrien und glaubt, im Hintergrund seine Schwester erkannt zu haben. Obwohl seine Eltern und seine Freundin versuchen ihn abzuhalten, kann Antoine nicht anders. Er reist nach Syrien, um seine Schwester zu suchen. Dabei gerät er mitten in den Krieg der Terrormiliz IS.

Ich, wenn ich die Serie schaue...

Was ich besonders an Kampf um Halbmond mag, ist…

…die Art und Weise, wie die verschiedenen Schicksale erzählt werden. Antoine lernt bei seiner Suche einige Frauen der YPJ-Kämpferinnen kennen, die versuchen, gegen den IS standzuhalten. Die meisten von ihnen hatten andere Pläne für ihr Leben, aber jetzt stehen sie mit einer Waffe in der Hand in Syrien und kämpfen einen blutigen Krieg. Was muss passieren, dass Frauen und Männer ihr normales Leben verlassen, um für ihre jeweilige Überzeugungen zu töten! Acht spannende Folgen lang erfahren wir die Geschichte der Kämpferinnen und auch ihrer Feinde. Mittendrin ist immer Antoine, der davon überzeugt ist, dass Anna noch lebt und selbst gerade dabei ist, sein bequemes Leben in Paris hinter sich zu lassen.

Ich empfehle die Serie allen, die…

...auf spannende Serien stehen und denen es nichts ausmacht, wenn es auch mal härter zugeht. Immer wieder kommt es zum Kampf, es gibt Tote und Verletzte – und ehrlich gesagt, bin ich eigentlich kein Fan von Kriegsdramen. Allerdings geht es auch um Familie, unterschiedlichste Lebensvorstellungen und die Hoffnungen, seine liebsten Menschen wiederzusehen. Und das macht es für mich zu einer absolut guten Serie!