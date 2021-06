Die Fußball-EM 2021 ist so gar nichts für dich und du suchst nach einer Alternative? Wir teilen unsere Serien-Highlights von Netflix, der ARD-Mediathek und Co. mit dir.

Nicht ganz Deutschland ist im EM-Fieber und das ist auch gar nicht schlimm. Passend zum Start der Fußball-EM 2021 haben die großen Streaminganbieter wie Netflix, Amazon Prime und Co. neue Serien oder weitere Staffeln veröffentlicht. Die SWR3-Redaktion teilt ihre Serien-Tipps mit dir.

The Flight Attendant auf Amazon Prime

Mit Stewardess Cassi Bowden (gespielt von Kaley Cuoco) wird es rasant – denn zwischen den einzelnen Flügen packt sie ein wildes Partyleben mit dem ein oder anderen One Night Stand. Einen davon hat sie mit einem dem offensichtlich stinkreichen Passagier. Dumm nur, dass sie mit einem Filmriss neben seiner Leiche in der einer Blutlache aufwacht.

In einer Panikreaktion flüchtet sie und versucht dann auf eigene Faust rauszufinden, was da passiert ist. Verfolgt von FBI, Halluzinationen und Flashbacks, in denen sie hilfreiche Gespräche ausgerechnet mit der Leiche führt.

Da sind die Grenzen zwischen Komödie, Thriller und Drama fließend. Absolutes Durchsuchtpotenzial!

Die erste Staffel der Serie besteht aus acht Folgen mit einer Länge von zirka 45 Minuten und kann auf Amazon Prime gestreamt werden.

All You Need in der ARD-Mediathek

Vier schwule Männer in einer Großstadt, natürlich – wenig originell – in Berlin und ihr ganz alltägliches Leben mit vielen Erwartungen, Befürchtungen, Liebe, Eifersucht und ziemlich viel Sex. So weit, so erwartbar, aber bisher nicht unbedingt bei der ARD.

Hier gehts zum Trailer von All You Need

Für die Macher ist das schon das größte Plus dieser Serie: Endlich zeigt die ARD mal eine Liebes- und Leidensgeschichte jenseits roter Rosen oder Liebe auf dem Lande.

Und das ist auch gar nicht schlecht gemacht: flott gedreht, stimmige Atmosphäre und gute Schauspieler und gar nicht in so einem belehrenden Duktus, der uns andauernd verklickern will, wie völlig selbstverständlich und ganz normal das doch sei, einfach mal schwul zu sein. Diese Selbstverständlichkeit stellt sich beim Ansehen der Geschichte einfach ein, und das ist unangestrengt und entspannend – und, auch nicht ganz unwichtig: Es ist auch unterhaltsam.

Ein bisschen Pädagogik steckt auch drin, denn Christin Nichols, eine der Schauspielerinnen, sagt: „ Für viele so um die 20, die in einer Großstadt leben, mag Schwulsein ganz normal sein – aber wenn ein 12-Jähriger, der in irgendeinem Dorf lebt, denkt, mit ihm stimme irgendwas nicht – dann könne der durch die Serie mitbekommen, dass alles möglich und völlig normal sei, denn am Ende gehe es ja immer nur um die Liebe. “

Mit der fünfteiligen Serie auf der ARD-Mediathek kann jedes Fußballspiel überbrückt werden.

Undercover auf Netflix

Bei der belgischen Serie geht es um einen Ecstasy-Dealer, der von einem beschaulichen Campingplatz seine Geschäfte macht. Zwei Undercover-Agenten sind hinter ihm her und mieten sich in der Nachbarschaft ein. Das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit.

Superspannend! Besonders die Rolle von Drogenboss Ferry Boumann ist klasse besetzt.

Undercover besteht aus zwei Staffeln mit je zehn Folgen auf Netflix, die zirka 50 Minuten lang sind.

Mare of Easttown auf Sky

Das ist eine Crime-Drama-Serie – in der Hauptrolle Kate Winslet, die die Serie mitproduziert, als Detektivin in ihrem Heimatort Easttown. Es geht um verschwundene Mädchen, einen Mord und die verschiedenen Verstrickungen der einzelnen Personen in diesem Ort.

Gruselig ist die Serie nicht unbedingt. Was sie aber besonders macht, ist Kate Winslet, die so herzzerreißend spielt, dass ich ständig heulen musste. Außerdem hat Mare of Easttown viele feinfühlige, kleine Alltagssituationen, die ich selten so in einer Serie gesehen habe und schwarzen Humor (damit kriegste mich immer). Ist auch was für alle, die Broadchurch oder Twin Peaks gemocht haben.

Die Serie, bestehend aus einer Staffel, kann über Sky gestreamt werden und besteht aus sieben Folgen.

Schlafschafe auf der ZDF-Mediathek

Schlafschafe ist eine wunderbare sechsteilige Serie in der ZDF-Mediathek. Darin geht es um eine bislang eigentlich „ganz normale“ Familie: Vater, Mutter, Kind – sehr klassisches Rollenbild.

Die Serie ist brandaktuell, denn es geht darum, dass die Mutter während der aktuellen Coronapandemie abdriftet. Nicht in Drogen, Prostitution oder Kriminalität, sondern in den Bereich Verschwörungstheorien.

Hier gehts zum Trailer von Schlafschafe

Die Serie spielt in ihren sechs Folgen einmal durch, was man dann tun sollte, oder kann, wenn jemand der einem nah steht sich immer weiter darin verliert: Alles wegwischen und die Menschen für verrückt erklären? Sachlich argumentieren? Investigativ aufdecken?