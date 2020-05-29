Türkçe, English - (Made in Japonya #5) Kinkaku-ji (Altın Köşk Tapınağı), onlarca tapınak arasında beni en çok etkileyen tapınak. Bu tapınağı gezerken onlarca turist olmasına rağmen kendimi huzurlu hissettim. Çünkü bahçe düzenleme sanatı gerçekten kusursuz gibiydi. Tüm çimenler eşit kesilmiş, ağaçlar estetik bir şekilde budanmış, yeşille sarının ahengini etkili bir şekilde ortaya çıkartılmış. Budistlerin nirvanaya ulaştığını bu tapınağı görünce anladım 😂 “Kinkakuji, Budizm'in Rinzai koluna (Japonya'daki Budist Zen mezhebine dahil üç büyük okuldan biridir) mensup tapınak. Muromaçi Dönemi'nin ilk yarısında gelişen Kitayama Kültürü mimarisi ve bahçe düzenleme sanatının kusursuz bir temsilcisi olarak uluslararası kabul görmüş, bu çerçevede 1994 yılı itibarıyla eski başkent Kyôto'nun önemli kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır” “Zen Budizm, aydınlanma için yapılan meditasyona verdiği önemle diğer Budizm öğretilerinden ayrılır. Zamanında İmparatorun Şinto dininden kaynaklı tanrısallığından rahatsızlık duyan şogunlar, imparatorun halk üzerindeki etkisi en aza indirebilmek için bu dinin yayılması için özel çaba sarf etmişlerdir. Meditasyon anlamına gelen Zazen kelimesi, öğreti Çin’den geçtiği için Zen kelimesinden türetilmiştir. Öğretide amaç, Buda doğasının meditasyonla ve ruhani farkındalık ile ortaya çıkarılmasıdır. Zen Budizmde herhangibir kutsal metin yoktur, dini yazmaları çok yoğun şekilde takip etmez ayrıca dogmaları da yoktur. Amaç tüm tutkulardan koparak gerçek benliğe, aydınlanmaya, yani nirvanaya ulaşmaktır.” -