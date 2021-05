Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass haben SWR und BR ein Instagram-Projekt gestartet, mit dem ihr die letzten Monate ihres Lebens und ihres Engagements gegen die Nazis hautnah miterleben könnt.

Stellt euch vor, Sophie Scholl hätte Instagram gehabt und dort täglich über ihr Leben, ihre Gefühle und ihren Kampf gegen die NS-Diktatur berichtet. Ein Projekt vom Südwestrundfunk und vom Bayerischen Rundfunk macht diese Vorstellung jetzt möglich. Der Instagram-Kanal @ichbinsophiescholl zeigt aufwändig produzierte Insta-Storys, Fotos und Videos aus der Perspektive von Sophie Scholl. Er nimmt euch mit auf eine Reise voller Emotionen – in die letzten Monate des Lebens der jungen Frau, die für Menschen auf der ganzen Welt zum Vorbild und zur Ikone wurde.

Instagram-Projekt gibt intime Einblicke ins Leben von Sophie Scholl

Das Instagram-Projekt startet am 4. Mai. Denn an diesem Tag im Jahr 1943 beginnt für Sophie Scholl ein neues Leben. Die 20-Jährige macht sich mit der Bahn auf den Weg nach München. In wenigen Tagen beginnt dort ihr Studium. Sie ist aufgeregt und gleichzeitig voller Vorfreude. Von diesem Moment an könnt ihr Sophie Scholl auf ihrem Instagram-Kanal zehn Monate lang begleiten – bis sie im Februar 1943 verhaftet wird.

Auf Basis historischer Tatsachen erzählen die Macherinnen und Macher des Projektes den Alltag der jungen Sophie Scholl nach – zwischen Krieg, erster großer Liebe und den Zwängen der Diktatur.

Stark zweifelnd, feministisch, sich nach Wärme und Nachhaltigkeit sehnend, eine junge Erwachsene, die ihren Weg sucht im Leben. So erleben die User*innen Sophie Scholl auf ihrem Instagram-Kanal. Die Macherinnen und Macher des Projektes

„Querdenkerin“ vergleicht sich mit Sophie Scholl – vermeintlicher Ordner schmeißt entnervt hin

So werdet ihr zum Beispiel Zeugen der Überraschungsparty, die Sophies Bruder Hans zu deren 21. Geburtstag veranstaltet. Ihr durchleidet mit ihr Zweifel an ihrer Liebesbeziehung mit Freund Fritz, der als Offizier im Russlandfeldzug dient. Und ihr seid dabei, wie sich Sophie mit ihren Freunden der „Weißen Rose“ heimlich gegen die NS-Diktatur engagiert.

„Öffentlich-rechtliches Leuchtturm-Projekt“

SWR und BR untermauern mit dem Instagram-Projekt ihren Anspruch, als öffentlich-rechtliche Sender relevante Themen auch für junge Menschen zeitgemäß umzusetzen. Ihnen soll das Werk von Sophie Scholl nahe gebracht werden, ohne an trockene Geschichtsbücher und Schulstunden zu erinnern. Der Kanal will die Nutzerinnen und Nutzer darin bestärken, dem eigenen moralischen Kompass zu folgen – und ihnen zeigen, dass jede und jeder etwas bewirken kann.