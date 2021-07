Katastrophen, Unwetter und Hochwasser: Es gibt einige Apps, die uns vor gefährlichen Situationen warnen sollen. Wir stellen euch die wichtigsten vor.

Unwetter-Apps zeigen nicht nur die normale Wettervorhersage, sondern warnen, wenn das Wetter extrem wird. Also bei starken Gewittern, Unwettern, Sturm. Dabei checken die Apps per Standortabfrage, wo man gerade ist und schicken eine Push-Nachricht, wenn es für die Gegend eine Unwetterwarnung gibt. Der Push-Nachricht muss man vorher zustimmen und sollte das auch machen, denn ohne die Funktion ist so eine App kaum sinnvoll.

Woher kommen die Infos der Warn-Apps?

Fast alle Apps bekommen ihre Daten zum Wetter vom Deutschen Wetterdienst. Der hat auch eine eigene App – die heißt WarnWetter (für iOS und Android). Da sieht man direkt, für welche Gebiete es Warnungen gibt und bekommt mit Tab auf eine Karte genauere Infos. Bei schweren Unwettern gibt es dann auch Videos aus der jeweiligen Region.

Die App WarnWetter vom Deutschen Wetterdienst Screenshot: SWR3.de

In den letzten Jahren sind die Warnungen auch immer genauer geworden. Inzwischen wird nicht mehr für ganze Landkreise gewarnt, sondern ortsgenau.

Spezielle Katastrophen-Apps sollen Leben retten

Die Warn-App Katwarn (für iOS, Android und Windows) zeigt offizielle Warnhinweise von Behörden wie dem Katastrophenschutz und örtlichen Leitstellen der Polizei und Feuerwehr an. Egal ob Unwetter, Großbrand, Bombenfund, Chemie-Unfall. Wer der App Zugriff auf den eigenen Standort gibt, wird über Meldungen im Umkreis informiert. Zusätzlich zum aktuellen Standort lassen sich Orte festlegen, über die man informiert sein will. Zum Beispiel, wo die Eltern oder Großeltern wohnen oder am Arbeitsort.

Bei Katwarn kann man mehrere Orte festlegen, über die man informiert sein will. Screenshot: SWR3.de

Die App NINA (für iOS und Android) ist die Notfall-Informations- und Nachrichten-App vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katstrophenhilfe. Sie ist Teil des sogenannten Modularen Warnsystems MoWas des Bundes, mit dem die Bevölkerung über Gefahren informiert wird, per Radio, Fernsehen, Internet, App. Seit Februar 2019 empfängt NINA die Warnmeldungen von Katwarn und der Bürger-Warn-App Biwapp. Bei NINA gibt zusätzlich allgemeine Tipps für Gefahren- und Notsituationen und wie ich mich richtig verhalte. Außerdem werden Checklisten angeboten, mit denen man für einen Katastrophenfall gewappnet sein soll.

So sieht die App NINA vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Screenshot: SWR3.de