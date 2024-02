bei Facebook posten

Eine Mutter veröffentlicht bei Facebook das Foto eines Mannes, der ihre Tochter sexuell belästigt haben soll. Passiert sein soll das am Sonntag in einem Regionalzug in Freiburg. Aber ist es denn erlaubt Menschen, von denen man glaubt, dass sie Unrecht tun, an den Internetpranger zu stellen?