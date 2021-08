Für Fans vom Film „Tatsächlich Liebe“ gibt's momentan 16 Minuten und 46 Sekunden pures Glück im Internet! So lang ist die Fortsetzung von „Tatsächlich Liebe“. 14 Jahre nach dem ersten Teil wird im Clip gezeigt, was aus den Charakteren von damals geworden ist.

Als an Weihnachten 2003 die Romantikkomödie „Tatsächlich Liebe“ in die Kinos kam, spürte man die Liebe tatsächlich überall. Die damalige Starbesetzung: Hugh Grant, Billy Bob Thornton, Liam Neeson, Keira Knightley, Colin Firth, Emma Thompson, Heike Makatasch, Claudia Schiffer und viele mehr. In Teil zwei, einer Kurzfilmfortsetzung fürs amerikanische Fernsehen anlässlich des Red Nose Days, sind einige davon wieder zu sehen.

Wieder Liebe ohne Worte?

Damals im ersten Teil war die Story von Juliet, gespielt von Keira Knightley, und Mark sehr herzzerquetschend: Mark ist der beste Freund von Juliets Mann. Juliet glaubt, dass Mark sie nicht leiden kann, weil er nie mit ihr spricht. Das Problem ist aber: Mark ist in Juliet verliebt. Am Heiligabend klingelt er an ihrer Tür und gesteht ihr seine Liebe. Aber Ohne Worte. Alles steht auf selbstgemalten Schildern. In der Fortsetzung wird die Szene weitergesponnen.

Der tanzende Premierminister

Sehr bekannt ist auch die berühmte Tanzszene von Hugh Grant. Er spielt den britischen Premierminister, ist am Anfang super arrogant, verliebt sich aber dann in seine Assistentin. Was aus den beiden geworden wird, zeigt die Fortsetzung.

Rockstar mit neuem Hit?

Der lustigste Charakter im ersten Teil ist aber Billy Mack. Ein alternder Rockstar, der zur Vorweihnachtszeit nochmal einen Hit rausbringt und ständig hart Party macht. Was er im zweiten Teil von „Tatsächlich Liebe“ in einem Radiointerview... ach seht doch selbst!