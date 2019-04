Wer Zigarettenstummel, Taschentücher oder Pappbecher auf den Gehweg fallen lässt, der muss laut Stadt jetzt bis zu 75 Euro zahlen, wenn er von den Müllsheriffs erwischt wird. Ein ausgespucktes Kaugummi kostet sogar 100 Euro.

Vor allem in der frisch sanierten Mannheimer Fußgängerzone, den Planken, wollen die Zivilstreifen des Kommunalen Ordnungsdienstes genau hinschauen. Schließlich wurde hier zwei Jahre lang gebaggert und verschönert, rund 30 Millionen Euro hat das gekostet. Die neuen, hohen Bußgelder sollen helfen, die Einkaufsmeile sauber zu halten. Allerdings gelten die Strafzahlungen für achtlos weggeworfenen Müll im ganzen Stadtgebiet.

Die Einkaufsstraße Planken in Mannheim wurde aufwändig saniert. Das soll so bleiben, deswegen wird Vermüllen hier teuer.

Die, die es betrifft, sind so mittelmäßig begeistert und haben das Thema bei SWR3 online fleißig kommentiert – nach dem Motto: Ganz oder gar nicht.

