In den USA wurde mit bewegenden Trauerfeiern an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert. US-Präsident Biden rief sein Land zur Einheit auf. Ex-Präsident Bush äußerte sich ähnlich. Donald Trump hingegen nahm nicht an den offiziellen Gedenkfeiern teil.

8:46 Uhr, 11. September 2021, Ground Zero, New York – Mit einem Glockenschlag beginnt eine Schweigeminute für die Opfer der Terroranschläge. Genau zu dieser Zeit raste vor 20 Jahren das erste von vier entführten Flugzeugen in einen der Zwillingstürme des World Trade Centers.

Nach der Schweigeminute verlasen Angehörige – teilweise unter Tränen – die Namen der fast 3.000 Todesopfer. Im Gedenken an die Anschläge solle an „ganz normale Menschen“ gedacht werden, sagte ein Vater, dessen Tochter als Flugbegleiterin arbeitete und in einer der entführten Maschinen ums Leben kam.

Warum 9/11 immer noch Rätsel aufgibt: Faktencheck

Gedenken an Terroranschläge in den USA: Biden ruft sein Land zur Einheit auf

An der Trauerfeier an der Gedenkstätte Ground Zero in New York nahmen auch Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden teil. Auch die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton waren mit ihren Ehefrauen anwesend. Eine Rede von Biden war nicht vorgesehen.

Der US-Präsident hatte sich in einer Videobotschaft bereits am Vorabend des Gedenktages an seine Landsleute gewandt. Er sagte: „ Einheit ist unsere größte Stärke. “ Das sei für ihn die zentrale Lehre von 9/11. Viele hätten sich heldenhaft verhalten, auch dort, wo man es nicht erwartet hätte. Nach den Anschlägen habe man ein echtes Gefühl der nationalen Einheit gesehen. Im Angesicht des Traumas hätten die Menschen Aufstehen und ihr Land heilen wollen.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September habe sich aber auch die dunkle Seite in der Natur des Menschen gezeigt. Nämlich in Form von Vorurteilen und Gewalt, Angst und Wut gegen muslimische Amerikaner. Die nationale Einheit sei dadurch auch belastet worden, dürfe aber nie brechen. Sie sei vielmehr das, was Amerika zu dem mache, was es ist.

Al-Kaida-Terroristen entführten vier Passagier-Flugzeuge am 11. September 2001

Bei der Gedenkveranstaltung gab es insgesamt sechs Schweigeminuten. Die zweite war um 9:03 Uhr – zu dieser Zeit wurde vor 20 Jahren der Südturm des World Trade Centers von einem entführten Flugzeug getroffen. Die folgenden Schweigeminuten erinnerten an den Einsturz der beiden Türme, den Einschlag eines weiteren entführten Flugzeugs im US-Verteidigungsministerium und den Absturz einer vierten Maschine in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania.

Im Anschluss an die Gedenkfeier in New York reiste Biden mit seiner Frau weiter nach Shanksville. Die Insassen des dort abgestürzten Flugzeugs hatten gegen die Entführer rebelliert, die die Maschine nach Washington fliegen wollten. Auch an der Gedenkveranstaltung im US-Verteidigungsministerium nahmen Biden und seine Frau teil.

Bidens Vorgänger George W. Bush gedachte der Opfer in Shanksville. Dabei warnte er vor Terrorismus im eigenen Land und rief die Bevölkerung zur Überwindung von Gegensätzen auf.

Trump nutzt 11. September für Kritik an Biden

Ex-Präsident Donald Trump war nicht auf den offiziellen Gedenkfeiern. Er besuchte stattdessen ein Polizeirevier in New York. Dabei kritisierte er Biden für den Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan. „Das war grobe Unfähigkeit“, sagte Trump. In einer zuvor veröffentlichen Videobotschaft kommentierte Trump den Truppenabzug so: „Der Anführer unseres Landes sah aus wie ein Dummkopf, und das darf nie wieder passieren“. Am Abend wollte er dann in Florida einen Boxkampf kommentieren.

Terroranschlag am 11. September: So erlebten Menschen aus Baden-Württemberg 9/11

Merkel verteidigt militärische Reaktion auf Terroranschläge des 11. September

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich bei einem Besuch in Warschau zum Gedenken an die Anschläge des 11. September 2001. Dabei verteidigte sie die militärische Reaktion der Nato. „Wir wussten damals, dass wir uns gegen diese terroristischen Gefahren gemeinsam wehren mussten in der Nato“, sagte sie.

Der internationale Afghanistan-Einsatz ging vor wenigen Tagen mit teils chaotischen Evakuierungsflügen zu Ende. Zuvor hatten die Taliban – früher als von vielen erwartet – die Macht in Afghanistan wieder übernommen. Merkel sagte mit Blick darauf: Der Terrorismus konnte zum jetzigen Zeitpunkt besiegt werden. Man habe aber nicht alle Ziele erreichen können.

#September11 und #NeverForget sind heute zentrale Hashtags

Zahlreiche deutsche Politikerinnen und Politiker haben sich auf Twitter zu den Anschlägen vom 11. September gemeldet. Unter den Hashtags #September11 und #Neverforget sind viele ihrer Wortmeldungen zu lesen.

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den #USA jähren sich heute zum 20. Mal. Wir gedenken der Opfer. #September11 https://t.co/yWt58pqqaS

Heute, am 20. Jahrestag der Terroranschläge von #September11, trauern wir um die Opfer und all jene, die an diesem Tag Freunde und Angehörige verloren und schwere Traumata davon getragen haben. Wir alle werden sie und diesen langen Tag niemals vergessen. #NeverForget (1/3)

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock schrieb, dass der 11. September deutlich gemacht habe, wie verwundbar wir seien. Der Kampf gegen den Terrorismus bleibe eine zentrale Aufgabe, aber man müsse einen kritischen Blick darauf werfen, welche Entwicklung dieser genommen habe.

9/11 war eine Zäsur. Der Tag hat uns deutlich gemacht, wie verwundbar wir sind. Ich gedenke der Menschen, die heute vor 20 Jahren ihr Leben verloren haben. #September11 1/4

Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, betonte, dass die Welt seit 9/11 eine andere sei, und der Terror in ihr keinen Platz haben darf.

Die Terroranschläge vom #September11 jähren sich zum 20. Mal. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen, die der schrecklichen Tat in den USA zum Opfer fielen. Die Welt ist seit diesem Tag eine andere. Klar ist: Terror darf keinen Platz in der Welt haben.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderte, dass es auch in Deutschland einen Gedenkort für die Opfer des 11. September geben solle.

Heute vor 20 Jahren entführten islamistische Terroristen vier Flugzeuge und griffen die Vereinigten Staaten von Amerika an. Heute gedenken wir der Opfer der Anschläge. Es ist Zeit, dass wir auch in Deutschland einen Gedenkort schaffen. #September11 https://t.co/mXcOJwJS1A

AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel schrieb auf Twitter, Deutschland sei ein Knotenpunkt für islamische Terroristen und dass es für diese nie einfacher gewesen sei, nach Europa zu reisen, um Anschläge zu begehen. Wenig später war der Tweet gelöscht.

Nie war es für islamistische Terroristen einfacher, auch auf unseren Kontinent zu reisen, um Anschläge zu begehen, während sie unser Land als Knotenpunkt benutzen. Auch 20 Jahre nach New York ist kein einziges Problem gelöst. #September11 https://t.co/rJ8quujMLM

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren 23 Anschläge verhindert worden seien. Mehr Details nannte er nicht, forderte aber weitere Befugnisse für den Verfassungsschutz.

BM #Seehofer zum 20. Jahrestag von 9/11: „Der Tag hat sich in unser Gedächtnis eingebrannt und weltweit tiefe Spuren hinterlassen. Wir müssen wachsam bleiben, um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen.“ @FUNKEMEDIEN https://t.co/OQznBYZGgO

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält die Terrorbekämpfung für eine Daueraufgabe. Mit diesem Zustand müsse man umgehen, sagte er im SWR Aktuell-Interview.

Lewentz: "Die Terrorbedrohung bleibt"

Von der Leyen und Johnson melden sich ebenfalls mit Twitter-Botschaften zum 11. September

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter, am 11. September werde derer gedacht, die ihre Leben verloren hätten, und die gewürdigt, die alles riskiert hätten, um ihnen zu helfen.

On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them. Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through. The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11

Die Attentäter der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA haben es nach Worten des britischen Premierministers Boris Johnson nicht geschafft, den Glauben an Freiheit und Demokratie zu untergraben. Mit den Angriffen auf die „größte Demokratie der Welt“ hätten die Terroristen versucht, das Vertrauen freier Menschen in aller Welt in offene Gesellschaften zu zerstören, sagte Johnson in einer Videobotschaft zum 20. Jahrestag. Die Menschen hätten jedoch weder ihre Werte aufgegeben noch lebten sie in dauerhafter Angst.

Today we remember the 2,977 people taken from us on September 11th 2001. But while the terrorists imposed their burden of grief and suffering, we can now say with the perspective of 20 years that they failed to shake our belief in freedom and democracy. https://t.co/BBuz9i08WZ

Queen betet für die Amerikaner

Die britische Königin Elizabeth II. schrieb in einer Nachricht an US-Präsident Joe Biden, sie sei mit Gedanken und Gebeten bei den Opfern, Überlebenden, betroffenen Familien und Rettungskräften.

The Queen’s message to the President of the United States on the 20th anniversary of the attacks on 11th September 2001. https://t.co/jsdH4X50Ao

Weitere Stimmen zum 11. September

Es gibt aber auch viele weitere Stimmen außerhalb der Politik. Beispielsweise vom FC Schalke 04, Borussia Dortmund oder Machester United.

20 Jahre danach. Unvergessen. #S04 | #September11 | #NeverForget https://t.co/x8mTkpHQpm

Today, we honor those who lost their lives on September 11th, 2001 #NeverForget