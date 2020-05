Maria Branyas ist die älteste Frau Spaniens. Und sie wird es auch weiter bleiben, denn die Seniorin hat gerade eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden.

Maria Branyas aus Olot im Norden Spaniens gilt mit 113 Jahren als die älteste Spanierin. Jetzt bekommt sie noch einen Rekord obendrauf: Sie ist damit auch die älteste Frau in Spanien, die eine Infektion mit dem Coronavirus und damit die Lungenkrankheit Covid-19 überlebt hat.

Eine Sprecherin der Seniorenresidenz, in der Branyas seit 20 Jahren lebt, sagte: „Sie hat die Krankheit überwunden, und es geht ihr sehr gut.“ Mehrere andere Bewohner des Seniorenheims seien dagegen an Covid-19 gestorben.

Im April mit Corona infiziert

Branyas hat sich demnach im April mit dem Virus infiziert, die Krankheit habe bei ihr aber nur einen leichten Verlauf gehabt. Sie sei wegen eines Harnweginfektes und erhöhter Temperatur untersucht und schließlich positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Heim mit.

Vor einer Woche wurde Oma Maria noch einmal getestet – und schließlich als geheilt eingestuft. Die vergangenen Wochen verbrachte die alte Dame in ihrem Zimmer in der Seniorenresidenz. Nur eine Pflegerin in Schutzkleidung durfte zu Oma Maria, berichtet der spanische Fernsehsender TV3.

Auskuriert: Oma Maria ist wieder wie früher

Sie habe Glück und eine robuste Gesundheit, sagte Maria, auf ihr hohes Alter angesprochen. Auch Marias Tochter Rosa Moret macht sich wieder weniger Sorgen um ihre Mutter. Die sei wieder wie vor ihrer Krankheit: „Sie hat Lust sich mitzuteilen, sich zu erklären und sie macht sich ihre Gedanken.“

Maria Branyas kam am 4. März 1907 in den USA zur Welt. Ihr Vater arbeitete als Journalist in San Francisco. Die Rückkehr ihrer Familie während des Ersten Weltkrieges per Atlantikfähre nach Europa sei Maria besonders lebhaft in Erinnerung geblieben, berichten spanische Medien.

Maria überlebte alle Katastrophen

Unter anderem erlebte Branyas die Pandemie der Spanischen Grippe von 1918, den Bürgerkrieg (1936-1939), den Zweiten Weltkrieg (1939-1945) und die Franco-Diktatur. Und jetzt überlebte sie die Vireninfektion, obwohl Spanien eines der Länder ist, das von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen ist.