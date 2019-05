Beim Influencern denken die meisten an einen Glamour-Lifestyle, Strand und Produkttests. Wer tausende Follower hat, kann damit rechnen mit Markenprodukten beschenkt zu werden. Doch diesmal war es ein Geschenk der anderen Art. Die angebliche Traumreise nach Antalya entpuppte sich als Alptraum.

Es schien eine nette Einladung zu sein

Von einem angeblichen Reisebüro wurden sie in die Türkei gelockt und mit einer dreisten Masche von Betrügern ausgenommen. Vor einem Monat wurde die Influencerin Anna IX von der falschen Reiseagentur „Constantino Tour“ in Fünf-Sterne-Hotels in Antalya eingeladen. Ihre Freundin Natalie Osada – bekannt aus dem Fernsehen – durfte sie dabei begleiten.

Reisepässe wurden abgenommen

Vom Flughafen in Düsseldorf begann der Trip und endete schließlich am Abend in Antalya, wo bereits zwei Frauen auf die beiden warteten. Sie sollten in einen Bus einsteigen. Dabei wurden den Influencern unter einem Vorwand die Reisepässe abgenommen.

Der Bus fährt auf einmal in die falsche Richtung

Nach zehn Minuten hatte Anna IX auf ihr Handy geschaut und gemerkt, dass der Bus in die falsche Richtung fährt. Zunächst dachte sie, sie sei mit weiteren Urlaubern im Bus, allerdings war das nicht der Fall: „In diesem Moment haben wir festgestellt, dass alle an Bord Influencer sind.“ Offenbar wurden alle von derselben Firma eingeladen. „Wir wurden von Antalya nach Alanya gebracht und der Busfahrer hat uns versichert, es sei so korrekt. Auch hier haben wir an nichts Schlimmes gedacht, sondern an ein Missverständnis.“, schreibt sie in ihrem Blogeintrag.

Stunden später fiel ihnen auf, dass es kein Missverständnis ist

Nach zwei Stunden im Bus war klar: Allen wurden offenbar die Pässe abgenommen. „Wir haben die Hotels angerufen, Fluggesellschaften, Konsulat, die Botschaft, Polizei und den Reiseveranstalter. Wir haben festgestellt, dass alles fake ist und dass Constantino Tour nicht existiert.“ Daraufhin ging es für die Blogger zusammen zur Polizei in Alanya. Dort bekamen sie nach einer längeren Befragung auf dem Revier Papiere, mit denen sie problemlos wieder ausreisen konnten. Glück hatten sie dabei insbesondere, weil fast alle noch den Personalausweis vorlegen konnten.

Reisepässe sind eine begehrte Ware auf dem Schwarzmarkt

Scheinbar waren die Betrüger nur scharf auf die Reisepässe, denn die kosten auf dem Schwarzmarkt bis zu 10.000 Euro. Zurück ging es für die Blogger auf eigene Kosten. Denn auch die Rückflugtickets des vermeintlichen Reisebüros stellten sich als Fälschung heraus. Auch andere Blogger äußerten sich zu dem Vorfall: Influencerin Daria (@purpurdaria) schrieb beispielsweise auf ihrem Kanal von einer Pressetour, die völlig in die Hose ging. Julia Mercardo (@juliamariamercado) schrieb ebenfalls über den chaotischen Trip und den Ausflug zum Polizeirevier.

