70 Menschen dürfen in dem Örtchen nicht mehr in ihre Wohnungen und Häuser. Sie müssen in Hotels oder anderweitig unterkommen. Etwaige Kosten dafür will die Stadt Todtnau übernehmen. Auch die Kirche und ein Kinderspielplatz sind gesperrt. Voraussichtlich sechs Wochen soll es dauern, bis die zwei akut absturzgefährdeten Felsen an der Geschwender Halde gesichert sind. Regen und Schnee könnten die Arbeiten jedoch verzögern.

Eine Spezialfirma wird die zwei tonnenschweren Felsbrocken oberhalb der Wohnhäuser durchbohren, um sie anschließend mit Stangen und Netzen zu sichern. Da für diese Sicherungsarbeiten Hubschrauber benötigt werden, braucht es viele Genehmigungen. Und diese Verfahren brauchen etwas Zeit. Abschließend soll ein sogenannter Energie-Zaun errichtet werden. Er soll herabstürzende Felsen zuverlässig auffangen.

Es wäre nicht der erste Felssturz

Nicht zum ersten Mal würde ein Stück Fels in Geschwend herabstürzen: Bereits im März war einer im Hof eines Anwohners gelandet, hat glücklicherweise aber keine großen Schäden angerichtet. Danach wurden Geologen beauftragt, den Fels zu untersuchen und alles für den Energie-Zaun vorzubereiten. „Wir sind mit vier Geologen durch die gesamte Geschwender Halde geklettert“, sagt Clemens Ruch, Geologe beim Regierungspräsidium Freiburg. Acht Stellen seien ihnen aufgefallen, die zusätzlich zum Zaun gesichert werden müssten. „Zwei Stellen waren so labil, dass wir sofort die Stadt darüber informiert haben“, sagt Ruch.