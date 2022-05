Sylt – so will es das Klischee – ist die Insel der Reichen und Schönen. Und dann kam das 9-Euro-Ticket! Wird Sylt jetzt von den prolligen Pauschaltouristen überrollt? Lehnt euch zurück und lacht mit uns über die Netzreaktionen.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Im Sommer können wir mit dem 9-Euro-Ticket im Nahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Und da rückt die Insel Sylt in den Mittelpunkt: Wunderschön, weit weg, teuer. Aber wenigstens preiswert hinkommen geht ja jetzt! Manche Schlagzeilen diese Woche lauten so: “Sylt in Angst vor den 9-Euro-Urlaubern“ – „Kommen jetzt die Billigurlauber?“ .

Das Klischee will es also jetzt so, dass jeder mit dem 9-Euro-Ticket auch ein Prolltourist ist. Deshalb brennt unter dem Hashtag #Sylt das Netz. Hier ein paar unserer Favoriten:

Ab Sommer 2022 gibts dann vermutlich auch Eimersaufen auf #Sylt https://t.co/5rRkbCQZYs

TopFritte wird einen großen Auftritt hinlegen:

Wie ich auf Sylt ankomme. https://t.co/Idgr8xDgSk

Vorbei ist es mit klassischen Konzerten am Strand. So wird das dieses Jahr:

#Sylt #9EuroTicket Entwurf für musikalische Aufteilung des Eilands. https://t.co/9Q0JbLxJP8

Wer kennt sie nicht - die Biergaraffe von Sylt?

Nächste Sylt Urlaub wird vollständig ehrenlos mit Biergiraffe auf Nacken drauf https://t.co/ciRMd2fvx1

Champagner? Niemals!

Ok einen hab ich noch 😂 #sylt #9EuroTicket https://t.co/xHFNStW5MY

Die Sylter werden Dinge sehen, die sie nie mehr vergessen...

@earl_cringe Sylt 2022 wird geil. 💪 https://t.co/eo6tWJefYX

Wir lachen so...

Wie ich auf das 9 Euro Ticket nach Sylt warten tue https://t.co/3CR9IkRSK3

@Moni8319 Ich komme mit. https://t.co/p20cQNS7L0

Sylt ist nur einmal im Jahr!

@Moni8319 @Kachelmann Sylt wird neuer Ballermann für 3 Monat https://t.co/R55IBwfXyL

Wacken wird verlegt?

Wacken ist dieses Jahr auf Sylt. Hab ich das richtig verstanden?

@aenea_jr @brainbubbles_de Kommt sicher gut… https://t.co/1YmHLmSGu6

Es kann alles so schön werden!

Wie ich mit dem 9 Euro Ticket auf #Sylt einfahre. https://t.co/jK5q2R9kXN

Einer geht noch, oder zwei!

Wen sieht man jetzt alles auf Sylt? https://t.co/geaG0hRKz3

Sylt im Juni https://t.co/r6enkhw2E9

Angst muss Sylt aber wohl nicht haben. Aus Gründen: