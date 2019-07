Immer viel los: Ein Stau auf der A9 Richtung Nürnberg picture alliance/Sina Schuldt/dpa

Was den Reiseverkehr angeht, dürfte die Auslastung der Autobahnen in Deutschland an diesem Wochenende den Höhepunkt erreichen. Mit knapp 18 Millionen Einwohnern – zum Beispiel im Ruhrgebiet oder Köln – startet Nordrhein-Westfalen in die Sommerferien.

Damit sind Baden-Württemberg und Bayern die letzten Bundesländer, in denen weiter Schule ist. In allen anderen Bundesländern sind Sommerferien. Das werden Autofahrer am Wochenende vermutlich sehr deutlich spüren.

Der ADAC erwartet „eines der schlimmsten Reisewochenenden“. Richtung Nord- und Ostsee erwartet der Club viel Verkehr, aber auch auf dem Weg in den Süden. Ebenfalls viel Verkehr erwartet der ADAC auf den Autobahnen in Österreich, Kroatien, Frankreich, Italien und der Schweiz.

Baustellen machen Autofahrern zu schaffen

Vor allem auf den Strecken Richtung Süden wird es wohl ziemlich voll werden, sagt Alex Fassler aus der SWR-Verkehrsredaktion: „Besonders eng wird es auf der A7 zwischen Würzburg und Ulm, dort wird der Virngrundtunnel saniert.“

Die besten Tipps von Alex Fasske zum Nachhören:

Aber auch andere Strecken in die Feriengebiete werden betroffen sein: „Auf der A8 von Karlsruhe bis München, da sind zum Beispiel Baustellen bei Karlsruhe und Pforzheim und der Albaufstieg. Und auch auf der A5 Frankfurt Richtung Basel wird es voll, vor allem die Baustelle bei Bruchsal sorgt für Behinderungen“.

Nachts fahren bringt Vorteile

In Österreich stauen sich die Autos auf der Brennerautobahn picture alliance/Zeitungsfoto.At/APA/dpa

Wer bereit ist, im Urlaubsverkehr ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, kann Staus vermeiden: „Besser Nachts um 3:00 oder 3:30 fahren. Dann ist man um 6:00 um die schlimmsten Ecken herum“, sagt der SWR-Verkehrsmann.

Auch in Österreich stehen den Autofahrern Staus bevor: Die Bundesländer Tirol und Salzburg haben die Ausweichstrecken an den Wochenenden dicht gemacht, um die Anwohner zu entlasten. „Da gibt es dann auch keine Chance, den Staus auszuweichen“, sagt Fasske.