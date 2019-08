Überall im Amazonas-Gebiet stehen die Wälder in Flammen picture alliance/Victor Moriyama/Greenpeace Brazil/dpa

Um die verheerenden Waldbrände im Amazonas-Gebiet von Südamerika in den Griff zu bekommen, haben die G7-Staaten eine Soforthilfe von 20 Millionen Dollar zugesagt – das sind knapp 18 Millionen Euro. Das sagte Chiles Präsident Sebastián Piñera in Biarritz.

Im nächsten Schritt soll bei der UN-Vollversammlung im September eine Amazonas-Initiative gestartet werden. Dabei solle es auch um Aufforstung gehen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er hatte das Thema Waldbrände kurzfristig auf die Tagesordnung des Treffens der großen Industrienationen (G7) gesetzt.

Leonardo DiCaprio hilft mit Stiftung

Hollywood-Star Leonardo DiCaprio spendet fünf Millionen Dollar über seine Stiftung picture alliance/Joel C Ryan/Invision/dpa

Hollywood-Star Leonardo DiCaprio hat mit seiner neuen Umweltstiftung fünf Millionen Dollar zum Schutz des brennenden Regenwaldes im Amazonas-Gebiet zugesagt. Die Earth Alliance von DiCaprio und den Philanthropen Laurene Powell Jobs und Brian Sheth hat den Amazon Forest Fund erst am Wochenende gestartet.

Die Stiftung ruft zu Spenden auf, um beim Wiederaufbau des brasilianischen Regenwaldes zu helfen. Earth Alliance wurde vergangenen Monat gegründet. Die Spenden sollen auf fünf örtliche Gruppen verteilt werden, die gegen die Waldbrände vorgehen.

Brasiliens Präsident schickt Militär

Du willst spenden? Wenn du Hilfsorganisationen im Amazonas oder in anderen Gebieten unterstützen willst, findest du hier passende Anlaufstellen.

Die DZI Spendenberatung hilft, die richtigen und vertrauenswürdigen Organisationen herauszufinden, damit dein Geld auch gut angelegt ist.

Am Wochenende kündigte Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro an, das Militär zum Löschen in die Feuergebiete zu schicken. Die Soldaten sollen mit „angemessener Ausrüstung“ eingesetzt werden, um die Brände im Regenwald zu löschen, sagte Bolsonaro. Die Regierung sei sich der Gefahr sehr wohl bewusst.

Bolsonaro sagte, es werde genauso gegen „Umwelt-Kriminalität“ vorgegangen wie gegen andere Kriminalität. Er machte das ungewöhnlich trockene Wetter für die vielen Waldbrände verantwortlich. „Falschinformationen“ zur Lage Brasiliens zu verbreiten, trage nicht dazu bei, die Situation zu verbessern.

Zoff zwischen Bolsonaro und Macron

Die schweren Waldbrände im Amazonas-Gebiet sorgen schon seit Donnerstag für internationale Spannungen. Der ultrarechte Bolsonaro warf dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine „kolonialistische Mentalität“ vor, weil dieser die Feuer zum Thema des G7-Gipfels im französischen Biarritz gemacht hat.

Der rechtspopulistische Präsident beschuldigte Macron zudem, eine innere Angelegenheit Brasiliens und anderer Staaten im Amazonas-Gebiet instrumentalisieren zu wollen, um „persönlichen politischen Profit“ daraus zu schlagen. Macrons sensationsgieriger Ton trage nicht zur Lösung des Problems bei, schrieb Bolsonaro.

Der französische Präsident hatte die schweren Waldbrände im Amazonas-Gebiet als „internationale Krise“ bezeichnet. Die „Lunge unseres Planeten“ stehe in Brand, schrieb Macron auf Twitter. Er werde mit den anderen G7-Mitgliedern beim Gipfel in Biarritz am Wochenende über diesen Notfall sprechen.

Schwerste Waldbrände seit Jahren

Einer der größten Brandherde im Amazonas-Gebiet zwischen Brasilien, Paraguay und Bolivien European Union, contains modified Copernicus Sentinel data 2019, processed with EO browser

In Brasilien wüten zurzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Die brasilianische Weltraumagentur INPE teilte mit, die Zahl der Feuer sei seit Anfang des Jahres um 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Eines der größten Feuer brennt im Grenzgebiet zwischen Brasilien, Bolivien und Paraguay. Hier steht eine Fläche in Flammen, etwa doppelt so groß wie das Saarland – oder wie die Strecke von Stuttgart nach Mannheim.