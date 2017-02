Angelina Jolie ist eine Power-Frau. Ohne mit der Wimper zu zucken, steckt sie sich in einem neuen Video Spinnenbeine in den Mund. Sie ist aktuell auf Werbetour für ihren Film „They Killed My Father“ in Kambodscha. In einem BBC-Interview führte sie vor, wie Spinnen und Skorpione in einer Pfanne zubereitet werden – und griff dann, gemeinsam mit ihren Kindern, auch selbst zu. Gruselig!