Der Tatverdächtige vom Frankfurter Hauptbahnhof, der einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen Zug gestoßen haben soll, wurde seit dem vergangenen Donnerstag von der Schweizer Polizei gesucht.

Der Mann habe seine Nachbarin mit einem Messer bedroht, eingesperrt und sei dann geflohen. Daraufhin sei er in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben gewesen, sagte Bundespolizeipräsident Dieter Romann am Dienstag in Berlin.

Die Kantonspolizei Zürich teilte derweil mit, der 40-Jährige sei in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung gewesen. Darauf ließen Dokumente schließen, die bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden seien.

Vater von drei Kindern

Frankfurt: Der Verdächtige wird dem Haftrichter vorgeführt. picture alliance/Christoph Reichwein/dpa

Am Morgen war bekannt geworden, dass der Mann selbst Vater von drei Kindern ist. Der 40-Jährige sei verheiratet und lebe seit dem Jahr 2006 in der Schweiz, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Frankfurt am Main.

Romann sagte, der Eritreer habe dann 2008 in der Schweiz Asyl erhalten. Er besitze eine Niederlassungsbewilligung, habe eine feste Arbeit und gelte als gut integriert.

Seehofer: Totale Sicherheit ist nicht möglich

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte Konsequenzen an: Es sei "unmöglich, nach einem solchen Mord einfach zur Tagesordnung überzugehen", sagte Seehofer am Dienstag. Erforderlich seien vor allem eine größere Polizeipräsenz und mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen.

Es gebe 5.600 Bahnhöfe in Deutschland mit völlig unterschiedlicher Struktur, was zeige, um welch komplexe Aufgabe es sich dabei handele. Er werde daher ein Spitzengespräch seines Ministeriums mit dem Bundesverkehrsministerium anberaumen, um erforderliche Schritte zu erarbeiten.

Dies erfolge aber nicht in dem Irrglauben, totale Sicherheit zu erreichen. Für Änderungen bei den ausländerrechtlichen Bestimmungen sieht Seehofer derweil keinen Anlass.

Verdächtiger kam erst vor wenigen Tagen in Frankfurt an

Der 40-Jährige soll am Montagvormittag am Frankfurter Hauptbahnhof einen Achtjährigen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Die Mutter konnte sich nach dem Sturz abrollen und auf einen schmalen Fußweg zwischen zwei Gleise retten.

Ihr Sohn wurde vom Zug erfasst und getötet. Der Angreifer versuchte zudem, eine weitere Frau in die Gleise zu stoßen, die sich aber in Sicherheit bringen konnte.