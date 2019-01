Das Unwort des Jahres 2018 heißt also Anti-Abschiebe-Industrie. Das hat Linguistik-Professorin Nina Janich am Dienstag in Darmstadt mitgeteilt. Sie ist Teil einer – Zitat: „unabhängigen und sprachkritischen“ Jury.

Für was steht Anti-Abschiebe-Industrie?

Der Ausdruck Anti-Abschiebe-Industrie ist im Prinzip eine Unterstellung – und zwar denjenigen gegenüber, die abgelehnte Asylbewerber rechtlich unterstützen und Abschiebungen auf dem Rechtsweg prüfen. Außerdem bezeichnet der Ausdruck ein angebliches System, in dem einige Menschen die Absicht haben, „auch kriminell gewordene Flüchtlinge zu schützen und damit in großem Maßstab Geld zu verdienen“. So erklärte die Jury selbst den Ausdruck.

Wer hat das Wort in den politischen Diskurs gebracht?

Ursprünglich kommt das Wort von CSU-Politiker Alexander Dobrindt. Der hatte den Begriff nämlich in einem Interview im Mai selbst benutzt – und damit wohl auch richtig bekannt gemacht. In seinem Interview hatte der Politiker sich über Klagen gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber geärgert und sie als eine „Sabotage des Rechtsstaates“ bezeichnet.

Warum brauchen wir ein „Unwort des Jahres“? Die jährliche Kür des Unworts des Jahres soll auf einen „undifferenzierten, verschleiernden oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch“ aufmerksam machen. Gewählt wird das „Unwort des Jahres“ seit 1991. Verantwortlich für die viel beachtete Auswahl des Unworts ist eine Jury aus vier Sprachwissenschaftlern und einem Journalisten, die durch einen jährlich wechselnden Gast ergänzt wird. Die Aktion selbst ist institutionell unabhängig. Sie will einen bewussten Umgang mit Sprache fördern, indem sie auf Begriffe hinweist, die diskriminieren, irreführen oder demokratische Prinzipien verletzten. Die Jury wählt dabei aus Vorschlägen aus, die jeder im Internet einreichen kann.

Was sagt so ein Unwort über die deutsche Politik aus?

Einiges – findet zumindest Sprachforscherin Janich. Sie sagt deshalb, eine solche Äußerung von einem wichtigen Politiker einer Regierungspartei zeige, „wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben hat“.

Damit haben sich auch die Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie auf bedenkliche Weise verändert. Nina Janich, Linguistik-Professorin

Warum ist die Wahl dieses Jahr auf das Wort gefallen?

508 verschiedene Begriffe waren 2018 als Vorschläge für das Unwort des Jahres eingegangen. Nur etwa 60 davon entsprachen aber überhaupt den Kriterien der sprachkritischen Aktion, so Janich. Knapp 15 Wörter habe die Jury dann in die engere Wahl einbezogen.

Auch diese Begriffe sind „Unwörter“ 2017: Alternative Fakten – ein verschleiernder, irreführender Versuch, Falschbehauptungen salonfähig zu machen

– ein verschleiernder, irreführender Versuch, Falschbehauptungen salonfähig zu machen 2016: Volksverräter – demokratisch gewählte Politiker

– demokratisch gewählte Politiker 2015: Gutmensch – vor allem Menschen, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren

– vor allem Menschen, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren 2014: Lügenpresse – Presse, vor allem öffentlich-rechtliche Medien



Im Vergleich zu den Vorjahren beteiligten sich diesmal etwas weniger Menschen an der sprachkritischen Aktion. Seit Mitte der 1990er Jahre waren sonst stets mehr als 1.000 Einsendungen gezählt worden, in einigen Jahren sogar mehr als 2.000. „Anti-Abschiebe-Industrie“ war insgesamt zehn Mal eingesendet worden.