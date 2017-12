Nach der Aufregung um langsame iPhones hat sich Apple jetzt bei den betroffenen Kunden entschuldigt. Die Diskussion war kurz vor Weihnachten aufgekommen. Tests hatten gezeigt, dass bei Geräten mit alter Batterie die Spitzenleistung des Prozessors gedrosselt war. Dadurch liefen die iPhones langsamer und manche Apps ruckelten.

Batteriewechsel wird günstiger

Apple sagte jetzt, dass man „niemals das Erlebnis der Nutzer absichtlich verschlechtern“ würde, um neue Geräte zu verkaufen. Grund für die Drosselung des Prozessors sei, dass abgenutzte ältere Batterien nicht plötzlich ausgehen – Abhilfe könnte jedoch ein neuer Akku schaffen.

Angebot gibt es frühestens ab Februar

Deshalb werden solche Batteriewechsel jetzt auch deutlich günstiger. In den USA werden die Preise von umgerechnet 66 Euro auf 24 Euro gesenkt. Das gilt für alle iPhone-Generationen ab dem iPhone6. In Deutschland geht es von rund 90 Euro runter auf 29 Euro.

Apple drohen Klagen

Trotz der Gegenmaßnahme drohen Apple in den USA nun Verbraucherklagen. Die Argumentation der Kläger: ein Batteriewechsel sei viel günstiger als der Kauf eines neuen Geräts. Apple habe jedoch die Kunden nicht auf diese Möglichkeit hingewiesen.

Apple kündigte als weitere Maßnahme auch ein Update an. Anfang kommenden Jahres soll es kommen. Dann können Nutzer mehr Informationen über den Zustand ihrer iPhone-Batterie abrufen.