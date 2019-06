Apple hat einen neuen High-End-Rechner vorgestellt – der sich im Netz erstmal einigen Spott abholte, weil er äußerlich einer Käsereibe so ähnlich sieht. Käsereibe picture alliance/Jeff Chiu/AP/dpa

Apples Entwicklerkonferenz wartet in diesem Jahr mal wieder mit echten Neuigkeiten auf. Der Konzern baut viele Sparten um. So erhalten die Tablets künftig ein eigenes Betriebssystem, der Name: iPad OS. Das ist stark an iOS angelehnt, aber immerhin eigenständig. Die Smartwatches bekommen indes einen eigenen App-Store und iPhones bekommen ab Herbst einen „Darkmode“. Der hilft Geräten mit OLED-Display, Akkuleistung zu sparen.

Das Ende von iTunes

Apple wird seine iTunes-Software nach 18 Jahren sterben lassen. Viele haben die Software als unnötig kompliziert, unpraktisch und überfrachtet empfunden. Allerdings werden die iTunes-Dienste künftig durch mehrere Einzeldienste wie Music, Podcasts und die TV-App ersetzt. Ob die Handhabung damit wirklich einfacher wird, muss sich zeigen.

Die 6.000-Dollar-Käsereibe

Für großes Aufsehen sorgt der neue Highend-PC Mac Pro. Die Zielgruppe sind Leute aus der Musik-, Foto- oder Video-Industrie. Mit seiner Rechenleistung hätte er vor ein paar Jahren noch locker als Super-Computer gegolten, mit denen allenfalls Forschungsinstitute und die Nasa ihre komplexen Berechnungen anstellen. Mit dem Design erntete Apple gleich nach der Vorstellung jedoch – mal wieder – Spott im Netz. Denn von vorn betrachtet sieht der neue Super-Rechner aus wie eine handelsübliche Käsereibe.

Das ist nicht das erste Produktdesign von Apple, bei dem die Leute sofort Parallelen zu Alltagsgegenständen fanden. So ähnelte nach Meinung vieler der Vorgänger des Käsereiben-Mac einer schnöden Mülltonne. Und die AirPods, nun, wer sich keine leisten kann, steckt sich zwei Köpfe einer elektrischen Zahnbürste in die Ohren und kann so täuschend echt vorgaukeln, ein Paar der teuren kabellosen Kopfhörer zu tragen.

Der neue Mac Pro soll ab Herbst auf den Markt kommen und in der kleinsten Ausbau-Stufe umgerechnet rund 5.300 (6.000 US-Dollar) Euro kosten. Dazu gibt es einen passenden 6K-Monitor mit 32 Zoll Breite. Auch der kostet ab 5.300 Euro. Wer auf den Standfuß verzichten möchte, zahlt rund 890 Euro weniger, braucht aber dann eine Wandhalterung für circa 170 Euro.

Noch bis Freitag informieren sich gut 6.000 Entwickler aus aller Welt über neue Trends bei den verschiedenen Apple-Systemen.