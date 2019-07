Seit ungefähr zehn Jahren sehen wir im Straßenverkehr immer wieder Autos von Google, die auf dem Dach so viele Kameras haben, wie es sie sonst nur am roten Teppich bei einer Filmpremiere gibt. Google fotografiert damit Straßen, Häuser und auch Menschen – und zwar weltweit für den Service Google Street View. Ab Montag fahren solche Kamera-Autos dann auch für Apple. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Für welchen Dienst macht Apple die Aufnahmen?

Benutzen will der Konzern die Aufnahmen seiner 80 Fahrzeuge dann einerseits für seinen bestehenden Navigationsdienst Karten, der dadurch verbessert werden soll, hieß es von Apple – zum Beispiel durch die dreidimensionale Darstellung von Straßenzügen. Die Funktion soll im Herbst zunächst für einige ausgewählte Gebiete wie die Umgebung von San Francisco verfügbar sein. Wann sie dann für Deutschland kommt, ist noch nicht klar.

Andererseits könnten die Aufnahmen in Apples Street-View-Konkurrenten Look Around zum Einsatz kommen. Wann dieser neue Dienst in Deutschland kommen soll, hat Apple ebenfalls noch nicht bekanntgegeben.

Wie erkenne ich Apples Kamera-Autos?

Die Äquivalente von Apple filmen sogar mit noch mehr Kameras als die von Konkurrent Google. Erkennen können wir die Apple-Autos aber nicht nur an der Anzahl der Kameras, sondern auch an der Aufschrift Apple Maps.

So sehen sie aus: die Kamera-Autos von und für Apple. picture alliance/ZUMA Press

Was darf Apple alles aufzeichnen?

Anders als die Google-Maps-Autos tasten die von Apple zusätzlich noch ihre Umgebung ab. Das Ganze funktioniert mit einem Laser-Gerät und soll laut Apple vor allem dafür eingesetzt werden, Häuserfassaden zu modellieren. Gesichter und Autokennzeichen muss Apple – genauso wie Google – von vorneherein verpixeln. Bei Apple soll das mit einer Software passieren, die Gesichter und Kennzeichen direkt als solche erkennt und für den Dienst unkenntlich macht.

Google hatte sich vor rund zehn Jahren vor allem in Deutschland viel Ärger damit eingehandelt, Straßen und Fassaden zu filmen und in seinem Dienst abzubilden. Immer wieder gab es Beschwerden – und immer wieder musste Google daraufhin einzelne Straßen und sogar ganze Stadtviertel verpixeln. Ob das mit einer Beschwerde auch bei Google möglich sein wird, ist noch unklar. Auf der Homepage gibt es dazu noch keine genauen Angaben.

Wo fahren die Apple Maps-Autos in Deutschland?

Die Autos sollen bis Mitte September in allen 16 deutschen Bundesländern unterwegs sein. Wo genau, dafür hat Apple schon im Vorfeld eine Liste mit Städten und Landkreisen herausgegeben. Für Baden-Württemberg stehen darauf zum Beispiel der Bodenseekreis und Karlsruhe – für Rheinland-Pfalz unter anderem der Landkreis Kaiserslautern und Speyer. Die vollständige Liste von Apple gibt es hier.

Was, wenn ich gefilmt wurde und ein ungutes Gefühl habe?

Die Software, die Kennzeichen und Gesichter filtern und schließlich verpixeln soll, ist schon weit entwickelt – sie soll im ersten Look-Around-Material aus der Umgebung von San Francisco nach Angaben von Apple auf eine fast 100-prozentige Trefferquote gekommen sein.

Aber trotzdem bleibt bei vielen Leuten ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken, dass die eigene Umgebung für den Dienst gefilmt wird. Wer vermutet, von der Kamera eines Apple-Autos aufgenommen worden zu sein und das Bild einsehen oder löschen lassen will, kann das bei dem Konzern unter anderem per E-Mail an mapsimagecollection@apple.com beantragen. Dabei muss der Ort und ein ungefährer Zeitpunkt der Aufnahme angegeben werden.

Die Fahrzeuge sollen zudem Zeiten meiden, an denen man davon ausgehen kann, viele Passanten ins Bild zu bekommen – etwa Samstagnachmittage in der Innenstadt.