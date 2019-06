Wegen eines gemeinsamen Videos mit einem führenden Nestlé-Manager ergießt sich über Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) im Internet eine Welle der Kritik. Viele Twitterer klagen, Klöckner lasse sich von dem umstrittenen Lebensmittelkonzern für PR-Zwecke ausnutzen.

Es geht um den Kampf gegen Übergewicht

Darum geht es: Das Landwirtschaftsministerium hatte am Montag im Internet ein kurzes Video veröffentlicht, in dem Klöckner mit Nestlés Deutschland-Chef Marc-Aurel Boersch vor der Kamera steht und das Unternehmen dafür würdigt, dass es den Zucker-, Salz und Fettgehalt seiner Lebensmittel reduziert habe:

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Hintergrund ist eine vom Kabinett verabschiedete „Reduktions- und Innovationsstrategie“, die Vereinbarungen auf freiwilliger Basis mit den Herstellern vorsieht. Für den Kampf gegen Übergewicht sollen viele Fertigprodukte so bis 2025 neue Rezepturen bekommen. Verbraucherschützer sagen, das sei zu unverbindlich.

Geschäfte mit Grundwasser in Dürreregionen

In der Dauer-Kritik steht aber vor allem der Nestlé-Konzern selbst. So spricht SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach in seinem Tweet auf den Dokumentarfilm "Bottled Life – das Geschäft mit dem Wasser" an. Dabei geht es um eine von mehreren Geschäftspraktiken Nestlés, die in der Kritik stehen:

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Die berühmte Doku von 2012 wirft Nestlé vor, in Dürreregionen Geschäfte mit Grundwasser zu machen, das gereinigt und in Plastikflaschen teuer verkauft wird. In Pakistan sei das Unternehmen für die Austrocknung einer Region mit verantwortlich. Das Unternehmen sagt hingegen, der Film zeige ein verzerrtes Bild und manipuliere die Zuschauer.

„Daily Soap der Selbstzerstörung“

Viele sehen das anders – und regen sich über das Klöckner-Video auf. „Hier das PR-Team von Nestlé“ twittert „Marie von den Benken“:

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Die Satireseite „Der Gazetteur“ scherzt:

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Eine frühere Greenpeace-Mitarbeiterin argwöhnt nicht ganz im Ernst, die CDU habe wohl nach dem Debakel um das Rezo-Video mit Kritik an der Partei eine Daily Soap der Medien-Katastrophen geplant:

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Klöckner nennt Kritiker „Hatespeaker“

Klöckner selbst hat auf die Kritik reagiert. Die Kritiker nennt sie „Hatespeaker“ (Hasssprecher):