Der Arzt und sieben weitere Teilnehmer einer Online-Diskussionsgruppe von Medizinern hatten Ende Dezember vor dem Virus gewarnt. Danach wurde er von der Polizei vorgeladen und verwarnt. Außerdem musste Wenliang unterschreiben, dass er nichts mehr über den Ausbruch enthüllen würde. Später infizierte sich der Arzt selbst bei einer Patientin, die er wegen eines Glaukoms untersuchte.

Behörden verschwiegen den Tod noch stundenlang

Bereits am 10. Januar berichtete er vom Ausbruch seiner Krankheit, die jedoch erst Wochen später als Corona-Infektion bestätigt wurde. Vom Bett aus bloggte Wenliang weiter. Auch seine Eltern hatten sich derweil angesteckt. Gesund ist scheinbar seine Frau, die laut chinesischen Medien im Juni ein Kind erwartet.

Alle Bemühungen ihn zu retten, seien vergeblich gewesen, berichtete das Zentrale Krankenhaus von Wuhan. Doch selbst um seinen Tod in der Nacht auf Freitag gab es noch ein unwürdiges Hin und Her: Scheinbar starb er schon gegen 21 Uhr Ortszeit. Die Behörden sollen indes verboten haben, den Tod zu melden. So wurde noch rund fünf Stunden lang behauptet, Wenliang werde nach wie vor behandelt.

Jetzt protestieren Tausende auf der chinesischen Social-Media-Seite Weibo gegen die Behörden, die sich zwischenzeitlich bei dem Augenarzt entschuldigt haben. Viele hoffen jetzt, der Tod des 34-Jährigen, den viele als Helden ansehen, werde in China einiges zum Guten wenden und zu einer offeneren und freieren Atmosphäre führen.

Anstieg von neuen Infektionen stabilisiert

Inzwischen sind in China über 30.000 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich aber stabilisiert. Der Freitag war der zweite Tag in Folge, an dem nicht mehr neue Ansteckungen als am Vortag gemeldet wurden.

Ob daraus ein neuer Trend abzuleiten ist, ist aber offen. Die Statistik ändert sich mit der Zahl der laufenden Untersuchungen. Innerhalb eines Tages starben auch wieder 73 Patienten an der Lungenkrankheit – damit gibt es jetzt über 630 Tote in China.

Blogger sorgt für Aufsehen

Während die chinesische Regierung sagt, man habe die Lage im Griff, sieht das ein chinesischer Blogger anders: Mit einem Video wollte er am Donnerstag zeigen, wie die Situation in Wuhan wirklich aussieht.

Im Netz kursieren Videos von Leichen, die stundenlang im Flur eines Krankenhauses liegen, und von kranken Menschen, die weggeschickt werden. Sie kommen unter anderem von dem chinesischen Blogger Fang Bin. Er hat sie in einem Krankenhaus in Wuhan, der Stadt in der das Virus wohl ausgebrochen ist, gedreht. Darin zu sehen: gestapelte Leichensäcke und weinende Angehörige.

„Es ist schlimmer, als sie sagen“

Fang Bin will nach eigener Aussage mit Videos wie diesen erzählen, was in China wirklich passiert. In einem Facetime-Interview sagte er:

Die Nachrichten, die wir bekommen, erfassen nicht die wirkliche Situation in ganz China. Die Lungenkrankheit in Wuhan ist ein Gesundheitsnotstand, der die ganze Welt betrifft. Fang Bin, chinesischer Blogger

Besonders brisant: Am Abend nach seinen Filmaufnahmen in den Krankenhäusern kommen mehrere Männer in Schutzanzügen in Bins Wohnung in Wuhan – sie nehmen ihm Laptop und Handy weg und bringen ihn zur Polizeistation. Der Verdacht: Bin könnte ein vom Ausland bezahlter Staatsfeind sein.

Mittlerweile ist Bin wieder frei – allerdings steht er 14 Tage unter Quarantäne in seiner Wohnung in Wuhan.

120 Menschen in Germersheim in Quarantäne

In der Bundeswehrkaserne in Germersheim sind rund 120 Menschen untergebracht, die am Samstag an Bord einer Sondermaschine in Frankfurt gelandet waren. Bei zwei der Rückkehrern aus China wurde das Virus bereits nachgewiesen, worauf diese in die Uniklinik Frankfurt gebracht wurden.

So sieht es in der Quarantänestation in Germersheim aus:

Im SWR-Telefoninterview erzählte Ann-Sophie Muxfeldt von den ersten Stunden in Quarantäne. Sie ist Studentin in Rostock und war an der Uni in Wuhan.

„Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes geben sich echt Mühe und versuchen, uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Die legen sich echt ins Zeug für uns.“

Muxfeldt schickte auch Bilder aus der Quarantänestation zu:

China räumt Fehler ein

Die chinesische Führung hat inzwischen Fehler im Umgang mit der Situation eingeräumt. Aus dem Ständigen Ausschuss des Politbüros der regierenden Kommunistischen Partei hieß es, die Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie habe Mängel und Schwierigkeiten beim nationalen Notfallmanagement offenbart. Künftig müssten zum Beispiel Märkte besser überwacht werden, um den illegalen Handel mit Wildtieren zu unterbinden.

Außerdem wurden in China die Quarantäne-Maßnahmen verstärkt: Die Volksrepublik schränkte in mehreren weiteren Städten mit insgesamt rund zwölf Millionen Einwohnern die Bewegungsfreiheit ein. Beispielsweise darf nur noch ein Bewohner pro Haushalt jeden zweiten Tag das Haus für Einkäufe verlassen.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass das neue Coronavirus zu ersten Mal auf einem Fischmarkt in der chinesischen Stadt Wuhan ausbrach. Welche Tierart zum Überträger wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden.

Coronavirus: Das sind die Symptome Laut dem Robert-Koch-Institut verursachen Coronaviren meistens milde Erkältungssymptome wie bei Husten oder Schnupfen. Bestimmte Coronaviren könnten allerdings schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen. Diese könnten zu einer Lungenentzündung führen. Todesfälle seien bisher aber vor allem bei Patienten aufgetreten, die bereits an anderen schweren Erkrankungen litten.

Internationaler Gesundheitsnotstand

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Damit werden Länder verpflichtet, ihre Anstrengungen gegen eine weitere Verbreitung des Virus miteinander abzustimmen. Staaten mit schwächerem Gesundheitssystem soll zudem einfacher geholfen werden können.

„Internationaler Gesundheitsnotstand“: Was das bedeutet Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen des Coronavirus den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. So etwas gab es auch schon in anderen Fällen – aber was bedeutet das eigentlich? Wenn eine Seuche mehrere Länder betrifft und eine koordinierte internationale Antwort nötig ist, dann kann die WHO eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausrufen. Darauf haben sich deren Mitgliedsländer vor 15 Jahren geeinigt. Vergangene Woche hatte die WHO noch gezögert, weil nur Menschen aus der besonders betroffenen Region Hubei krank wurden. Weil sich nun aber auch Menschen außerhalb Chinas – zum Beispiel in Bayern – angesteckt haben, hat die Organisation die Lage neu bewertet und den Notstand ausgerufen. Dadurch sind die WHO-Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre Maßnahmen gemeinsam abzusprechen und aufeinander abzustimmen. Damit soll verhindert werden, dass jedes Land eigene Maßnahmen umsetzt und dadurch Chaos entsteht.

Angstforscher: Darum fürchten wir uns vor dem Coronavirus

#IAmNotaVirus

Viele Menschen aus asiatischen Ländern erleben wegen des Virus gerade Rassismus. Sie erzählen etwa von Sprüchen in der Bahn wie „Da steigt das Coronavirus ein“, berichten sie im Netz. Unter #IAmNotaVirus wehren sich viele gegen Diskriminierungen.