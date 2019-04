Es ist wohl der Albtraum aller Eltern: Mitten in der Nacht werden sie von den Schreien ihres Babys geweckt. Als der Vater aufsteht, um zu schauen was los ist, will ein Wildhund sein kleines Kind gerade vom Campingwagen wegzerren. Der Vater konnte seinen Sohn befreien und mehrere Dingos vertreiben.

Bissverletzungen an Kopf und Nacken

Australische Medien berichten, dass die Familie in einer abgelegenen Gegend auf der Insel Fraser Island, vor der australischen Ostküste, campte. Der Wildhund sei in der Nacht zu Freitag in den Camper eingedrungen und habe das Kind aus dem Wagen gezerrt.

Der Junge erlitt Bissverletzungen an Kopf und Nacken sowie einen Schädelbruch. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Kinderkrankenhaus geflogen, sei aber in guter Verfassung.

Dingo-Attacken nicht selten

Fraser Island ist ein beliebtes Touristenziel in Australien. Attacken von Dingos sind in der Region nicht selten. Die Behörden warnen immer wieder davor, dass die Hunde Wildtiere und gefährlich sind. Außerdem wird geraten, Lebensmittel sicher aufzubewahren, damit die Tiere nicht angelockt werden.

Nach Informationen der Brisbane Times sei dieser Angriff bereits die dritte Attacke in diesem Jahr. Im Januar wurde demnach ein sechsjähriger Junge von einem der Tiere ins Bein gebissen. Außerdem wurden im März eine Mutter und ihr Sohn von Dingos angegriffen. Danach seien zwei Wildhunde eingeschläfert worden.