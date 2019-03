Die „Hippie-Gemeinde“ Nimbin

Nimbin ist eine kleine Ortschaft mit knapp 500 Einwohnern im Norden von New South Wales. 1973 wurde in dem eigentlich verschlafenen Dorf ein Hippie-Festival abgehalten, viele der damaligen Besucher blieben ansässig. In der Stadt wird eine offene Cannabiskultur gepflegt, obwohl der Konsum und der Anbau in New South Wales illegal sind.

Das Festival wird weiterhin jährlich abgehalten. Bis zu 20.000 Besucher kommen dafür in den Ort.