Der Superhelden-Film der Marvel Studios hat gleich mehrere Rekorde geknackt: Weltweit spielte der Science-Fiction-Streifen am ersten Wochenende 1,2 Milliarden Dollar ein. Allein in den USA gaben Fans zum Kinostart 350 Millionen Dollar aus, um den letzten Teil der Superhelden-Saga zu sehen.

„Endgame“ noch erfolgreicher als „Infinity War“

Und noch nie zuvor lief ein Film in den USA in so vielen Kinos gleichzeitig an: Mehr als 4.600 Kinos hatten „Avengers: Endgame“ im Programm. Bisher hielt „Avengers: Infinity War“, der im April 2018 anlief, mit 258 Millionen Dollar (231 Millionen Euro) den Rekord.

Nachrichten Superhelden machen Superkasse: „Avengers: Endgame" stellt Rekord auf

„Avengers: Endgame“ und „Star Wars“ sind top in Deutschland

Nach Angaben von Disney sorgte „Endgame“ auch in Deutschland für gute Ergebnisse. Am ersten Tag sollen mehr als 450.000 Zuschauer den Film gesehen haben. Innerhalb von 24 Stunden habe das Finale der „Avengers“-Reihe 5,06 Millionen Euro eingespielt. Dies sei neben zwei „Star Wars“-Filmen einer der erfolgreichsten Kinostarts in Deutschland gewesen.

Wer spoilert, lebt gefährlich

Kleiner Tipp, für alle, die den Film im Kino geschaut haben: Den wartenden Besuchern vor dem Kino bloß nichts erzählen. In Hongkong ist ein Mann offenbar von Fans verprügelt worden, weil er sich nach seinem Kinobesuch mit Vorab-Infos zum Film nicht zurückhalten konnte.

