Das "Bouche à Oreille" ist ein kleines Restaurant in der französischen Stadt Borges. Es ist ein Restaurant wie es viele tausende in Frankreich gibt – mit Café au lait und einem Mittagsmenü für etwa 10 Euro. Es gibt viele Stammgäste und sie essen am liebsten das Rindfleischgericht Boeuf Bourguignon.

Das Bistro "Bouche à Oreille" in Borges dpa/picture-alliance, Screenshot Google Maps

Plötzlich Sterne-Restaurant

Doch von einem Tag auf den anderen Tag stürmten Fernsehteams und Restaurantkritiker den kleinen Laden mit vier Mitarbeitern. "Plötzlich wurden wir total überrannt", erzählte die Besitzerin, Véronique Jacquet, der Zeitung Le Parisien.

Was sie nicht mitbekommen hatte: Ihr Bistro war in den berühmten Restaurantführer Michelin aufgenommen worden. Damit wurde dem Bistro die begehrteste Auszeichnung der Branche zuteil – ein Stern.

Plötzlich hat es uns umgehauen. Reporter kamen in den Laden und mein Sohn, der in Paris lebt, rief an. Er ist fast gestorben vor Lachen. Stammkunden und Freunde meldeten sich und fragten, warum ich ihnen nichts von der Auszeichnung erzählt habe. Véronique Jacquet

Alles nur ein Fehler

Eine ganze Woche lang aßen die Gäste also im Restaurant ein richtiges Sternemenü. Doch dann wurde klar: Das Ganze war ein Fehler. Michelin hatte das Bistro verwechselt.

Die Auszeichnung sollte eigentlich ein Restaurant mit demselben Namen bekommen – allerdings im 180 Kilometer entfernten Boutervilliers in der Nähe von Paris. Dort gibt es alles, was man von der Sterne-Küche erwartet: Hummer, Gänsestopfleber und erlesene Weine. Und ein Hauptgericht kostet um die 50 Euro.

Happy End für beide Besitzer

Der Besitzer des noblen "Bouche à Oreille" nahm das Missverständnis mit Humor. "Ich habe Madame Jacquet angerufen und wir haben beide darüber gelacht", sagte Aymeric Dreux dem Telegraph. Und sie haben einen Deal geschlossen: Sie besuchen sich gegenseitig in ihren Restaurants und schlemmen sich durch die Speisekarte.