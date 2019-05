Bocholt an der niederländischen Grenze nennt sich selbst "Fahrradstadt". Das ist gut, denn mit dem Rad sind die Leute nicht so schnell unterwegs und bauen weniger Unfälle. Eine Taube hat jetzt aber den Vogel abgeschossen, als sie mit 45 km/h in eine Fotofalle geflogen ist:

Ich möchte eingebundene Facebook-Inhalte auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Facebook erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Facebook ansehen.

45 Km/h in der 30er Zone! Jetzt, so heißt es, stehe das Telefon in der Stadtverwaltung nicht mehr still. Die städtische Pressestelle könne sich vor Anfragen kaum retten – da dürfen wir natürlich nicht fehlen.

„Es ruft überhaupt niemand an“

Anruf bei Bocholts Pressesprecher Bruno Wansing: „Guten Tag, SWR3.de, es geht um die Taube. Angeblich stehen bei Ihnen die Telefone nicht mehr still. Was wollen denn die Leute alles wissen, die bei Ihnen anrufen?“

Wansing: „Gar nichts, es ruft ja überhaupt niemand an.“

SWR3.de: „Aber eine große Agentur meldet, bei Ihnen stünden die Telefone nicht mehr still.“

Wansing (kichert): „Ja, habe ich auch gelesen, aber das stimmt nicht. Eigentlich hat niemand hier angerufen. Hier ist alles ruhig. Wir freuen uns trotzdem.“

Und damit ist die Geschichte erzählt.

Pferde haben es richtig drauf

Damit ihr nicht enttäuscht seid, hier ein paar Fotos von geblitzten Pferden:

Dieses Radarfoto, herausgegeben vom Landkreis Emsland, zeigt ein ausgebüxtes weißes Pferd auf dem Schullendamm in Meppen. Tatzeit: 01.06.2011, 16:44 Uhr. Der Haken an der Geschichte: Ein Wagen hinter dem Pferd ist bei Rot über die Ampel gefahren und hat den Blitzer ausgelöst. dpa/picture-alliance

Auch dieses Pferd in Eppstein ist unschuldig: Gerast ist in Wahrheit der Fahrer des Wagens hinten rechts. dpa/picture-alliance