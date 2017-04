Wer hätte das gedacht: Grammy-Gewinnerin Nelly Furtado hat die letzten viereinhalb Jahre die glitzernde Show-Welt verlassen und ganz bodenständig unter anderem in einem Plattenladen gejobbt. Die Erfahrung habe ihr geholfen, einen neuen Zugang zur Musik zu finden, erzählte sie der Nachrichtenagentur dpa. „Auf der Bühne und im Scheinwerferlicht lebt man in einer Art Parallelwelt“, so die Kanadierin. „Man spürt nicht wirklich, was die Leute denken und welchen Platz man selbst im Leben hat.“