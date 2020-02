Die einen haben ausgiebig gefeiert – andere zeigten weiter Widerstand gegen den Brexit. In London versammelten sich am Freitagabend Tausende Menschen vor dem Parlament, um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu feiern.

Die Teilnehmer zählten die Minuten und Sekunden, bis zum Brexit und sangen „Land of Hope and Glory“, überall wurden Union-Jack-Flaggen geschwenkt.

Brexit-Gegner trauern

Brexit-Gegner demonstrierten am Freitag in London. picture alliance/Christoph Meyer/dpa

Es gab aber auch andere Reaktionen: von denen, die gegen den Brexit sind. Einige von ihnen versammelten sich ebenfalls in der Nähe des Londoner Parlaments und hielten dort eine Mahnwachen ab.

Vor dem schottischen Parlament in Edinburgh wurde die Europaflagge in der Nacht zum Samstag nicht eingeholt. Die Abgeordneten wollten sie als Symbol des Widerstands gegen den Brexit hängen lassen.

In der Brexit-Frage ist das Vereinigte Königreich gespalten: Beim Referendum vor mehr als dreieinhalb Jahren stimmten England und Wales mehrheitlich für den Austritt – Schottland und Nordirland hingegen für den Verbleib in der Europäischen Union.

Johnsons veröffentlich Videobotschaft zum Brexit

Premierminister Boris Johnson selbst nahm an keiner öffentlichen Feier zum Brexit teil. Er veröffentlichte stattdessen eine vorproduzierte Videoansprache im Internet. Darin kündigte er an, den Brexit zu einem „unfassbaren Erfolg“ zu machen, der Austritt bedeute einen Neuanfang, kein Ende. „Es ist ein Moment der echten nationalen Erneuerung und des Wandels“, so Johnson. Seine Aufgabe sei es nun, Großbritannien wieder zusammenzubringen.

Farage zum Brexit: wichtigster Moment der modernen Geschichte

Nigel Farage, Gründer der Brexit-Partei picture alliance/Frank Augstein/AP/dpa

Im Regierungssitz, der Downing Street, gab es einen Empfang, bei dem englischer Schaumwein und britische Spezialitäten auf dem Menü standen.

Der Gründer der Brexit Partei, Nigel Farage, nahm hingegen an der Brexit-Party vor dem Londoner Parlament teil. Den Brexit nannte er den wichtigsten Moment der modernen Geschichte.

Von der Leyen: Auf der Insel wird es einsamer

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Freitag in Brüssel, dass am Samstagmorgen ein neues Kapitel für die „Union der 27“ beginnt. Für Großbritannien sei der Tag des Brexits ein großer Verlust, auf die Insel kämen einsamere Zeiten zu.

So geht es weiter

Konkrete Auswirkungen hat der Brexit-Tag noch nicht. Bis Jahresende gilt eine Übergangsfrist.

Am Montag will Premier Johnson erklären, wie er sich die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union vorstellt. Danach bleiben elf Monate für Verhandlungen. Kommt keine Einigung zustande, droht ein harter Bruch, also ein No-Deal-Szenario, mit schweren Folgen für die Wirtschaft.

Die EU hat mit dem Austritt der Briten ihre zweitgrößte Volkswirtschaft verloren. 47 Jahre waren die Briten Mitglied der Europäischen Union.